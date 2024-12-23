Fındıkkıran’ı Genç Bale Topluluğu sahneye taşıyor!

Türkiye’de ilk kez bu yıl gerçekleşen ‘’Genç Bale Topluluğu’’ konsepti, dünyada ‘’ Junior Ballet’’ olarak biliniyor. Ölümsüz klasik bale eserlerinin icra edildiği oluşumlarda, dünyada yıldızı parlayan genç bale sanatçıları bir araya geliyor. İstanbul Genç Bale Topluluğu; Türkiye, Macaristan, İngiltere, Makedonya, İsviçre, İspanya, Kanada gibi dünyanın farklı ülkelerinden genç dansçıları bir araya getiriyor.

Küçük Alman kız Clara Stahlbaum’un yeni yıl hediyesi olarak aldığı fındıkkıran oyuncağı ile ilgili rüyaların konu edildiği bu büyü – masal tarzı, yılbaşı klasiği ‘’Fındıkkıran’’ balesi ile sanatseverlerin karşısına çıkacak olan İstanbul Genç Bale Topluluğu, 29 Aralık, saat 18:00’de Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde prömiyer yapacak.

Eseri, Kuzey Makedonya Opera ve Balesi sanat yönetmeni, balerin, koreograf Olga Pango sahneye koyuyor.

Ayrıca, İstanbul Genç Bale Topluluğu’na destek vermek amacıyla Stuttgart Balesinin baş dansçısı Marti Paixa ve Kuzey Makedonya Balesinin baş dansçısı Balazs Locsei’ de eserin farklı temsillerinde başrolde dans edecekler.

Eserin Temsil Tarihleri ve Başrol Sanatçıları:

29.12.2024

13:00

Ela Kaner

Marti Paixa, Stuttgart Opera ve Balesi – Baş Dansçısı

18:00

Hristina Nakjevska, Kuzey Makedonta Opera ve Balesi – Solist Dansçısı

Balazs Locsei, Kuzey Makedonya Opera ve Balesi – Baş Dansçısı

30.12.2024

20:00

Ela Kaner

Marti Paixa, Stuttgart Opera ve Balesi – Baş Dansçısı

02.01.2025

20:00

Ela Kaner

Balazs Löcesi, Kuzey Makedonya Opera ve Balesi – Baş Dansçısı

09.01.2025

20:00

Irmak Akartuna, Romanya- Sibiu Balesi

Will Davolls, Romanya- Sibiu Balesi