Fındıkkıran’ı Genç Bale Topluluğu sahneye taşıyor!

Yediden yetmişe herkesin sevdiği, yeni yıl kutlamaları ile özdeşleşmiş, pek çok bale topluluğu tarafından yılbaşında sahnelenmesi geleneksel hâle gelmiş "Fındıkkıran" balesi, P.İ.Çaykovski'nin ölümsüz müziğiyle bu kez İstanbul Genç Bale Topluluğu tarafından sahneye taşınıyor.

Fındıkkıran’ı Genç Bale Topluluğu sahneye taşıyor!
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Türkiye’de ilk kez bu yıl gerçekleşen ‘’Genç Bale Topluluğu’’ konsepti, dünyada ‘’ Junior Ballet’’ olarak biliniyor. Ölümsüz klasik bale eserlerinin icra edildiği oluşumlarda, dünyada yıldızı parlayan genç bale sanatçıları bir araya geliyor. İstanbul Genç Bale Topluluğu; Türkiye, Macaristan, İngiltere, Makedonya, İsviçre, İspanya, Kanada gibi dünyanın farklı ülkelerinden genç dansçıları bir araya getiriyor.

Küçük Alman kız Clara Stahlbaum’un yeni yıl hediyesi olarak aldığı fındıkkıran oyuncağı ile ilgili rüyaların konu edildiği bu büyü – masal tarzı, yılbaşı klasiği ‘’Fındıkkıran’’ balesi ile sanatseverlerin karşısına çıkacak olan İstanbul Genç Bale Topluluğu, 29 Aralık, saat 18:00’de Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde prömiyer yapacak.

 Eseri, Kuzey Makedonya Opera ve Balesi sanat yönetmeni, balerin, koreograf Olga Pango sahneye koyuyor.

Ayrıca, İstanbul Genç Bale Topluluğu’na destek vermek amacıyla Stuttgart Balesinin baş dansçısı Marti Paixa ve Kuzey Makedonya Balesinin baş dansçısı Balazs Locsei’ de eserin farklı temsillerinde başrolde dans edecekler.

 Eserin Temsil Tarihleri ve Başrol Sanatçıları:

 29.12.2024 

13:00

Ela Kaner 

Marti Paixa, Stuttgart Opera ve Balesi – Baş Dansçısı

 18:00 

Hristina Nakjevska, Kuzey Makedonta Opera ve Balesi – Solist Dansçısı

Balazs Locsei, Kuzey Makedonya Opera ve Balesi – Baş Dansçısı

 30.12.2024 

20:00

Ela Kaner 

Marti Paixa, Stuttgart Opera ve Balesi – Baş Dansçısı

 02.01.2025

20:00

Ela Kaner 

Balazs Löcesi, Kuzey Makedonya Opera ve Balesi – Baş Dansçısı

 09.01.2025

20:00

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