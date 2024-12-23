Fındıkkıran’ı Genç Bale Topluluğu sahneye taşıyor!
Yediden yetmişe herkesin sevdiği, yeni yıl kutlamaları ile özdeşleşmiş, pek çok bale topluluğu tarafından yılbaşında sahnelenmesi geleneksel hâle gelmiş "Fındıkkıran" balesi, P.İ.Çaykovski'nin ölümsüz müziğiyle bu kez İstanbul Genç Bale Topluluğu tarafından sahneye taşınıyor.
Türkiye’de ilk kez bu yıl gerçekleşen ‘’Genç Bale Topluluğu’’ konsepti, dünyada ‘’ Junior Ballet’’ olarak biliniyor. Ölümsüz klasik bale eserlerinin icra edildiği oluşumlarda, dünyada yıldızı parlayan genç bale sanatçıları bir araya geliyor. İstanbul Genç Bale Topluluğu; Türkiye, Macaristan, İngiltere, Makedonya, İsviçre, İspanya, Kanada gibi dünyanın farklı ülkelerinden genç dansçıları bir araya getiriyor.
Küçük Alman kız Clara Stahlbaum’un yeni yıl hediyesi olarak aldığı fındıkkıran oyuncağı ile ilgili rüyaların konu edildiği bu büyü – masal tarzı, yılbaşı klasiği ‘’Fındıkkıran’’ balesi ile sanatseverlerin karşısına çıkacak olan İstanbul Genç Bale Topluluğu, 29 Aralık, saat 18:00’de Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde prömiyer yapacak.
Eseri, Kuzey Makedonya Opera ve Balesi sanat yönetmeni, balerin, koreograf Olga Pango sahneye koyuyor.
Ayrıca, İstanbul Genç Bale Topluluğu’na destek vermek amacıyla Stuttgart Balesinin baş dansçısı Marti Paixa ve Kuzey Makedonya Balesinin baş dansçısı Balazs Locsei’ de eserin farklı temsillerinde başrolde dans edecekler.
Eserin Temsil Tarihleri ve Başrol Sanatçıları:
29.12.2024
13:00
Ela Kaner
Marti Paixa, Stuttgart Opera ve Balesi – Baş Dansçısı
18:00
Hristina Nakjevska, Kuzey Makedonta Opera ve Balesi – Solist Dansçısı
Balazs Locsei, Kuzey Makedonya Opera ve Balesi – Baş Dansçısı
30.12.2024
20:00
Ela Kaner
Marti Paixa, Stuttgart Opera ve Balesi – Baş Dansçısı
02.01.2025
20:00
Ela Kaner
Balazs Löcesi, Kuzey Makedonya Opera ve Balesi – Baş Dansçısı
09.01.2025
20:00
Irmak Akartuna, Romanya- Sibiu Balesi
Will Davolls, Romanya- Sibiu Balesi