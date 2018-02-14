Fransız piyanist ve besteci Stephane Blet, Samsun'da hastanede mini konser düzenledi.

Fransız piyanist ve besteci Stephane Blet, Samsun'da hastanede mini konser düzenledi.



Blet, yarın Samsun'da vereceği konser için geldiği kentte, davet üzerine özel bir hastaneyi ziyaret etti.



Hastaneye gelişinde çalışanlar ve yöneticiler tarafından karşılanan ve bir süre hastane yöneticileri ile sohbet eden ünlü piyanist, daha sonra hastanenin girişine yerleştirilen piyanonun başına geçerek mini konser verdi.



Hastanede tedavi gören lösemi hastası çocuklar ile ayakta tedavi gören hastalar ve çalışanlar, konseri beğeniyle dinledi.



Stephane Blet, yarın akşam Atatürk Kültür Merkezi'nde vereceği resitalle müzikseverlerle buluşacak.



