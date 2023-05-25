Frida kahlo'nun beğenmeyip çöpe attığı tablo
Frida Kahlo'nun resimlerini hepimiz biliriz. Bazen isim olarak anımsamasakta resimlerini gördüğümüzde hepimizin tanıdığı kişidir.
# kültür sanat # müzayede # Frida Kahlo
OTOPETRE ÇOK ÇİRKİN İSİMLİ ESERİ
Frida Kahlo, 1933'te yaptığı ve beğenmediği için "Autorretrato.
Muy feo" ismini verdiği eserini çöpe atmıştır.
Eser New York'taki Christie's müzayede evinde düzenlenen ismi açıklanmayan kişi tarafından açık arttırmaya çıkarılarak satışa çıkarılmıştır.
MİLYON DOLARA ALICI BULDU
2022 yılında alıcısı ile kavuşan eser müzayede 8,63 milyon dolara satıldı. Beğenmediği için çöpe attığı eserini evine ziyarete gelen Lucienne Bloch isimli arkadaşının bulduğu tahmin ediliyor.
Kaynak: https://www.theguardian.com/world/2007/aug/12/artnews.art