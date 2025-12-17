Friends yıldızı Matthew Perry’nin ölümünde karar çıktı!
Tüm dünyayı yasa boğan Friends dizisinin unutulmaz ismi Matthew Perry’nin trajik ölümünün ardından yürütülen soruşturmada düğüm çözülüyor. Reçeteli ilaçları yasa dışı yollarla temin etmekle suçlanan doktorlardan biri hakkındaki hüküm açıklandı.
Friends dizisinin sevilen yıldızı Matthew Perry’nin 2023 yılındaki aşırı doz kaynaklı vefatı sonrası başlatılan geniş çaplı soruşturmada yargı süreci işliyor.
Soruşturma dosyasında adı geçen ve eski bir ketamin kliniği işletmecisi olduğu belirtilen Doktor Mark Chavez, mahkeme tarafından suçlu bulundu. Sahte yöntemlerle elde ettiği ketamini bir başka hekime satmakla itham edilen Chavez, 8 ay ev hapsi cezasına çarptırıldı.
Mahkeme ayrıca sanık hakkında 3 yıl denetimli serbestlik uygulanmasına ve 300 saat toplum hizmeti yapmasına hükmetti.
Kararın ardından Chavez’in artık eski mesleğini icra edemediği ortaya çıktı. Sanık avukatları, eski bir acil servis hekimi olan müvekkillerinin tıbbi lisansını gönüllü olarak teslim ettiğini, kamuoyu önünde itibar kaybına uğradığını ve şu sıralar geçimini sağlamak için Uber şoförlüğü yaptığını aktardı.
"SORUMLULUĞU EN BAŞINDAN KABUL ETTİ"
Duruşma sonrası açıklama yapan Chavez’in avukatı Matthew Binninger, müvekkilinin pişmanlığını dile getirerek, "Sayın Chavez, sorumluluğu en başından kabul etti ve hatasını asla küçümsemedi" ifadelerini kullandı.
Savunma makamı, Chavez’in ünlü oyuncu ile hiçbir zaman yüz yüze gelmediğini, evine adım atmadığını ve ölümcül dozun uygulayıcısı olmadığını savundu. Avukatlar savunmalarında, "Sanık sorumluluğu erken aşamada kabul etti, iddianame öncesi suçlamayı kabul etti, iş birliği yaptı ve tutuklama duruşmasından önce gönüllü olarak tıbbi lisansını teslim etti" şeklinde beyanda bulundu.
İddia makamı savcılar ise Chavez'in soruşturmanın başında yalan beyanda bulunsa da sonrasında tavır değiştirdiğini, "hızla sorumluluğu kabul ettiği ve hükümetin soruşturmasında iş birliği yapmayı kabul ettiğini" kayıtlara geçirdi.
"BU MORON NE KADAR ÖDER ACABA?"
Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte olayın arkasındaki kirli pazarlıklar da gün yüzüne çıktı. Bu ayın başlarında 30 ay hapis cezası alan bir diğer sanık Doktor Salvador Plasencia, suçunu itiraf ederken olay örgüsünü detaylandırdı. Plasencia, bir hastası aracılığıyla 30 Eylül 2023 tarihinde Matthew Perry ile tanıştırıldığını belirtti. Söz konusu aracı hasta, ünlü oyuncuyu kendisine "ketamin arayan, nakit ve binlerce dolar ödemeye razı yüksek profilli bir kişi" olarak tanıttı.
İtiraflara göre Plasencia, Perry’nin talebini karşılamak adına "akıl hocası" olarak gördüğü Mark Chavez ile irtibata geçti. Chavez, sahte reçetelerle temin ettiği sıvı ketamin şişelerini ve pastilleri Plasencia'ya sağladı. Bu ilaç trafiğinin Perry'nin ölümünden haftalar önce gerçekleştiği belirlendi. Plasencia, 30 Eylül ile 12 Ekim 2023 tarihleri arasında Perry ve ev arkadaşı Kenneth Iwamasa’ya toplamda 20 şişe ketamin, enjektör ve pastil sağladığını kabul etti. İlacı bazı durumlarda bizzat uygulayan Plasencia, geri kalanları ise Iwamasa'ya bıraktı.
Savcılık dosyasına giren en çarpıcı detaylardan biri ise Plasencia’nın Chavez’e gönderdiği mesajlar oldu. Ünlü oyuncudan ne kadar para koparabileceklerini tartışan Plasencia'nın, "Bu moron ne kadar öder acaba?" ve "Hadi görelim" yazdığı tespit edildi.
Davanın diğer sanıkları ise önümüzdeki yıl ve 2026'da hakim karşısına çıkacak. Perry’nin ev arkadaşı Kenneth Iwamasa, geçtiğimiz ağustos ayında, oyuncunun hayatını kaybettiği gün ona ketamin enjekte ettiğini itiraf etmişti. 15 yıla kadar hapsi istenen Iwamasa için karar duruşması 14 Ocak’ta görülecek.
Ölümcül dozların temininde rol oynayan diğer isimlerden Erik Fleming, Ağustos 2024’te suçlamaları kabul etti. Ekim 2023’te Perry’ye 51 şişe ketamin sattığı belirlenen Fleming, 25 yıl hapis istemiyle 7 Ocak 2026’da yargılanacak. Uyuşturucu evi işletmek ve ölüme sebebiyet veren dağıtım yapmakla suçlanan Jasveen Sangha ise 65 yıl hapis talebiyle 25 Şubat 2026’da mahkeme huzuruna çıkacak.
Hafızalara 'Friends' dizisindeki Chandler Bing karakteriyle kazınan Matthew Perry, 28 Ekim 2023 tarihinde Malibu’daki malikanesinin jakuzisinde hareketsiz halde bulunmuştu. Yapılan otopside Perry’nin "ketaminin akut etkileri" sonucu yaşamını yitirdiği raporlanmıştı. Kanında ketamin tespit edilen oyuncunun, ilacın etkisiyle bilincini kaybederek jakuzide boğulduğu ifade edilmişti. Resmi kayıtlara oyuncunun ölümü "kaza" olarak geçmişti.
Hollywood’un zirvesindeyken perde arkasında büyük bir savaş veren Perry, uzun yıllar alkol bağımlılığı ile mücadele etmişti. Defalarca rehabilitasyon merkezlerinde tedavi gören ünlü isim, 2016 yılında verdiği samimi bir röportajda, alkol ve uyuşturucu kullanımı nedeniyle Friends dizisinin çekildiği dönemin yaklaşık 3 yılını hatırlamadığını itiraf etmişti.