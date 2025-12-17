Friends yıldızı Matthew Perry’nin ölümünde karar çıktı!

"BU MORON NE KADAR ÖDER ACABA?"

Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte olayın arkasındaki kirli pazarlıklar da gün yüzüne çıktı. Bu ayın başlarında 30 ay hapis cezası alan bir diğer sanık Doktor Salvador Plasencia, suçunu itiraf ederken olay örgüsünü detaylandırdı. Plasencia, bir hastası aracılığıyla 30 Eylül 2023 tarihinde Matthew Perry ile tanıştırıldığını belirtti. Söz konusu aracı hasta, ünlü oyuncuyu kendisine "ketamin arayan, nakit ve binlerce dolar ödemeye razı yüksek profilli bir kişi" olarak tanıttı.