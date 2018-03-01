Sanatçı Funda Arar, Kerki Production ve Solfej Organizasyon'un gerçekleştireceği "Yoluma Düşen Şarkılar" projesi ile müzikseverlerle bir araya gelecek.



Beşiktaş Canavar Stüdyo'da basın mensuplarıyla bir araya gelen Arar, proje kapsamında Türkiye'nin farklı illerinde 18 yıllık sanat hayatındaki şarkılardan derlediği repertuvarı seslendireceğini söyledi.



Arar, turne kapsamında ilk olarak 8 Mart'ta Mardin'de sahne alacağını belirterek, "9 Mart'ta Batman var, 10 Mart'ta Malatya, 11 Mart'ta Gaziantep var. Daha sonra tekrar İstanbul'a döneceğiz. 6 Nisan'da yine Bostancı Kültür Merkezi'nde olacağız." dedi.



"Yoluma Düşen Şarkılar" adlı projenin içeriğine de değinen Arar, şunları kaydetti:

"İsmiyle müsemma bir proje. Bunca zamandır yaptığım albümlerde yer alan şarkılar ile hayatımda unutamadığım şarkılar da var. Onları da dinleyicilerimize paylaşmak istiyorum. Unutamadığım çok şarkı var ama insan albüm olarak ilk adım attığı şarkıyı unutamıyor elbette. Yani 'Kaldırımlar' şarkısı benim için özel bu macerada ama onun dışında bu yolun içerisinde biriktirdiğim, bu yola başlamadan önce de biriktirdiğim şarkılar var."

Ünlü sanatçı, yeni bir albüm hazırlığı içinde olduğunu aktararak, "Çok sürprizli bir albüm oldu. İlk önce tamamen arabesk bir albüm yapasım geldi. Ne zamandır da benden beklenilen bir albüm aslında bu. Çok uzun yıllardır ötelemiştim. Canım çekti ve yapmak istedim ama çok da güzel iki yeni güzel şarkı var onları da bekletmek istemiyorum." diye konuştu.



Sahnede olmaktan çok mutluluk duyduğunu dile getiren Arar, "Yani şarkı söylemek, sahnede olmak o kadar güzel bir duygu ki benim için, her şekilde şarkı söyleyebilirim. Ne kadar çok şarkı söylersem o kadar mutluyum." ifadelerini kullandı.