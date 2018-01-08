İngiliz sanatçı Susie MacMurray'nin sergisi, 13 Ocak'ta Akbank Sanat'ta izlenimine sunulacak

Akbank Sanat, kuruluşunun 25. yıl dönümü kapsamında İngiliz sanatçı Susie MacMurray'nin "Garip Meyve" sergisini, Hasan Bülent Kahraman'ın küratörlüğünde sanatseverlerle buluşturacak.



Beyoğlu'ndaki Akbank Sanat'ta, Hasan Bülent Kahraman ve Susie MacMurray'ın ortak çalışmasıyla oluşturulan sergi, 13 Ocak-10 Mart tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.



Sergi, sanatın gerçeğiyle kadının ve içinde yer aldığı metafiziğin sınırlarını sorgulayarak, sanat-kadın ikilisinde ve ikileminde tamamlayıcı olanla eksik olanı irdeliyor.