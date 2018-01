İngiliz sanatçı Susie MacMurray’ın "Garip Meyve" adlı sergisi, Akbank Sanat'ın kuruluşunun 25. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ziyarete açıldı.

Beyoğlu'ndaki Akbank Sanat'ta açılışa katılan Murray, İstanbul'da sergi açmaktan onur ve mutluluk duyduğunu belirterek, "Garip Meyve ismi bu sergi için özel olarak yaratılan ve kırmızı ipek, kadifeyle, paslı askeri dikenli tellerden oluşan bir eserden geliyor. Eserlerimin özünde her zaman ikiliklere ve paradokslara duyulan ilgi yer alıyor ve nesnelerin aynı anda nasıl hem kırılgan hem güçlü olabileceği sorgulanıyor" diye konuştu.



Serginin küratörlüğünü üstlenen Hasan Bülent Kahraman da sergide 21 yapıt olduğuna dikkati çekti.



Kahraman, sergideki eserlerin günümüz güncel sanat dünyasında heykel bakımından en uç noktayı belirleyen çalışmalara örnek olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Çok çeşitli malzemeler kullanılmış durumda ve hemen hemen her bir yapıt bir başka malzemeyle üretilmiş. Kadifeler, dikenli teller, kablolar, balmumu, enjektör ampulü, beton, iplik, bakır ve ahşap, kullanılan malzemeler arasında. Bu önemli bir husus. Çünkü her yapıtı en iyi en iyi anlatacak malzemenin seçilmesi ve o malzemeyle yapıtın bütünleşmesi, heykelin yapısal özellikleri bakımından çok önemlidir. Bu sergide de bu yer alıyor."



"Garip Meyve" isminin altını çizen Kahraman, "Bence serginin ismi bütün içeriği açıklıyor. Çünkü Amerikalı siyahların haklarıyla ilgili yazılmış şarkının adı bu aynı zamanda. Dolayısıyla bir şarkıya atıf yaparak serginin şiirsel yanını ortaya koyuyoruz. Bu bakımdan serginin katmanları olduğunu söylemek gerekir ama hepsinden daha da önemli yanı ise bu yapıtların hepsinin son derece şiirsel, akıcı, lirik yapıtlar olması." değerlendirmesinde bulundu.



Akademisyen, yazar ve sanat eleştirmeni Kahraman, sergide kullanılan malzemelerin tesadüfen seçilmemiş olduğuna vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"Bir hayvanın burun halkası 'Orphan' isimli, öksüz, yetim diye çevirebileceğimiz bir heykelde kendini gösteriyor. Harem, Pandora'nın Kutusu, Medusa, Anima ve Animus var. Bütün bunlar bu serginin aynı zamanda anlamını meydana getiriyor. Çünkü bu sergi öncelikle feminist açıdan ele alınabilecek bir sergi ve feminizmin tarih içinde kendisine konu edindiği 1990'lardan itibaren yeni feminist dalganın üzerinde çok düşündüğü konuları irdeliyor. Bu konular mitolojiden, antik Yunan Tragedyası ve psikanalizden gelen konular. Dolayısıyla, yapıtların adları ve kendileri malzemeleri ve formları bu kavramları ve tartışmaları yeniden sorgulayan ve üreten bir özellik ve kapsam taşıyor."

Kahraman, sergi hazırlıklarının bir yıldan uzun sürdüğünü sözlerine ekledi.



Heykel, çizim ve mekana özgü enstalasyonlarıyla dikkati çeken İngiliz sanatçı Murray'in eserleri 10 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.