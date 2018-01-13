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Gazeteciler için senfoni konseri

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla sahneye çıktı. Özel konseri Türkiye’nin sayılı orkestra şeflerinden Rengim Gökmen yönetti

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası bu kez gazeteciler için sahne aldı.

10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Senfoni Orkestrası özel konser verdi. 

Türkiye’nin sayılı orkestra şeflerinden Rengim Gökmen yönettiği konserde tenor Barış Yanç, sopranolar; Nurdan Küçükekmekçi ile Selva Erdener ve kanunda Ahmet Baran sahne aldı. Konsere basın emekçilerinin yanı sıra İzmirli sanatseverler de yoğun ilgi gösterdi.

Davetlileri müziğin büyülü dünyasına götüren gecede Turgay Erdener’in bestelediği ‘Afife Bale Müziğinden Seçmeler’ dinleyiciyle buluştu.

Konserin ikinci yarısında ise seyirciler arasında yer alan Muammer Sun'un ‘Nazım Destanı’ isimli eseri seslendirildi.

Gazetecilerin ve sanatseverlerin büyük beğeniyle izlediği konser sonunda sanatçılar ayakta alkışlandı. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #gazeteci #senfoni #izmir
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