Gaziantep Doğal Yaşam Parkı bayramda ziyaretçi akınına uğradı

Hayvanat bahçesine tatilde çok sayıda ziyaretçinin geldiğini vurgulayan Özsöyler şu ifadeleri kullandı:

-Bayram tatilinde çok yoğun mesai geçirdik. Birçok bölgeden parkımıza ziyaretler oldu. Parka ilgi çok yüksekti. Dünyaca bilinen parkımız, bayram tatilinde 51 bin 500 kişiyi ağırladı. 31 bin civarındaki ziyaretçimiz, gezilerini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçekleştirdi.

Kaynak:aa.com.tr