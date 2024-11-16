Gaziantep Kalesi yıl sonunda ziyarete açılacak

Gaziantep Kalesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gördükten sonra yapılan restorasyon ve güçlendirme çalışmalarıyla yıl sonunda ziyarete açılacak. 6. yüzyıldan kalma kale, Bizans, Memlük ve Dulkadiroğulları dönemlerine tanıklık etmiş bir simge yapıdır.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
Gaziantep Kalesi yıl sonunda ziyarete açılacak
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2023'te başlayan restorasyon çalışmalarında, kalenin 11 burcu ve sur duvarları onarıldı, yıkılan alanlar yenilendi ve temeller güçlendirildi. Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, çalışmaların yüzde 90'ının tamamlandığını belirterek, kalenin yıl sonuna doğru ziyaretçilere açılacağını söyledi.

Kalenin çevre düzenlemesinin de tamamlanmasının ardından, bölgedeki zemin kırılmaları jeoradarla tespit edilip güçlendirildi. Çalışmalar, kaleyi daha sağlam hale getirdi ve gelecekteki depremlere karşı dayanıklı olmasını sağladı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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