Gaziantep Kalesi yıl sonunda ziyarete açılacak

2023'te başlayan restorasyon çalışmalarında, kalenin 11 burcu ve sur duvarları onarıldı, yıkılan alanlar yenilendi ve temeller güçlendirildi. Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, çalışmaların yüzde 90'ının tamamlandığını belirterek, kalenin yıl sonuna doğru ziyaretçilere açılacağını söyledi.

Kalenin çevre düzenlemesinin de tamamlanmasının ardından, bölgedeki zemin kırılmaları jeoradarla tespit edilip güçlendirildi. Çalışmalar, kaleyi daha sağlam hale getirdi ve gelecekteki depremlere karşı dayanıklı olmasını sağladı.