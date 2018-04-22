Aksaray'da 42. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında yaklaşık bin kişinin katılımıyla geleneksel Ihlara Vadisi yürüyüşü yapıldı.

Aksaray'da, 42. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, yaklaşık bin kişinin katılımıyla halk oyunları gösterileri ve müzik dinletisinin ardından 14 kilometrelik geleneksel Ihlara Vadisi yürüyüşü gerçekleştirildi.



Etkinliğe katılan İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, AA muhabirine, Ihlara Vadisi'nin, yerli ve yabancı turistler tarafından 4 mevsim ziyaret edildiğini söyledi.



Turizm Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliklerin sonuncusunu gerçekleştirdiklerini belirten Doğan, "Ziyaretçilerimizle birlikte Ihlara Vadisi'ne adeta akın ederek tarih ve doğayla baş başa bir gün geçiriyoruz. Ihlara Vadisi, bulundurduğu turizm potansiyeli bakımından her yıl yarım milyon turisti ağırlıyor. Bu da vadiyi Türkiye'de en çok ziyaret edilen 10 ören yerinden biri yaptı. Vadi içerisinde ziyaretçilerimizi en iyi şekilde ağırlamak adına etkinlikler yapıyoruz. Bugün ilk defa vadi içerisindeki Melendiz Çayı üzerinde rafting yapıldı. Bundan sonraki süreçte bu tür etkinlikleri artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.



Güzelyurt Kaymakamı Mehmet Göze de ilçe ve bağlı beldelerin Aksaray'da turistler tarafından en fazla ziyaret edilen yer olduğuna dikkati çekerek, yarım milyon olan turist sayısını daha da artırmayı hedeflediklerini kaydetti.



Ziyaretçilerden Tahir Bilici ise Ihlara Vadisi'ne ilk defa geldiğini belirterek, "Vadi, doğası ve tarihi yapılarıyla beni çok etkiledi. Özellikle tarihi dokulara çok önem verilmiş ve hiç dokunulmadan ziyaretçilerin beğenisine sunulmuş. Tüm vatandaşlarımızı muhteşem manzarayı görmeye davet ediyorum." diye konuştu.

