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Geleneksel yoğurt yarışması

İstanbul Silivri'de gelenekselleşen "Yoğurt Mayalama Yarışması" yine birbirinden hünerli elleri bir araya getirdi. Bu yıl 57. si düzenlenen yarışmada 22 katılımcı en güzel Silivri yoğurdu için kıyasıya yarıştı.

Geleneksel yoğurt yarışması

Hem eğlendiler hem de hünerli elleriyle en güzel yoğurdu yapmaya çalıştılar. Birbirleriyle kıyasıya yarıştılar. 

İstanbul, Silivri'de bu yıl 57.si düzenlenen Yoğurt Festivali'nin gelenekselleşen "Yoğurt Mayalama Yarışması" birbirinden hünerli elleri bir araya getirdi.

Silivri yoğurdunu tanıtma, ilçede ekonomik ve sosyal canlılık oluşturmak amacıyla düzenlenen festivalde renkli görüntüler oluştu.

22 katılımcı en güzel Silivri yoğurdu için kıyasıya yarıştı. 22 yoğurdu tek tek tadan jüri üyeleri yoğurtların sunumunu da değerlendirdi. 

Birinciye bin, ikinciye 750, üçüncüye ise 500 liralık hediye çeki takdim edildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #yoğurt #yarışma #silivri #istanbul
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