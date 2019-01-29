Devlet Tiyatroları, İngiliz tiyatro yazarı Anthony Shaffer'ın birçok kez beyaz perdeye uyarlanan ödüllü oyunu "Kapan"ı sanatseverlerle buluşturacak.

Devlet Tiyatroları (DT), İngiliz tiyatro yazarı Anthony Shaffer'ın birçok kez beyaz perdeye uyarlanan ödüllü oyunu "Kapan"ı sahneleyecek.

Polisiye ve gerilim romanları yazarı Andrew Wyke'ın, bir gün eski eşinin sevgilisi Milo Tindle'ı bir anlaşma yapmak üzere evine çağırmasıyla başlayan, gerilim ve komedi unsurları taşıyan oyun, bugün Akün Sahnesi'nde prömiyer yapacak.

Yönetmen Gökhan Kocaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyunun Ankara Devlet Tiyatrosunca sahneleneceğini söyledi.

ABD'nin en prestijli tiyatro ödüllerinden Tony Ödülü'ne sahip oyunun, Brodway ve Londra tiyatrolarında aralıklı olarak halen beğeniye sunulduğunu anlatan Kocaoğlu, şöyle konuştu:

"Ne kadar şanslıyız ki dünya üzerinde bu oyunu gören yüz binler arasında yerimizi almış olacağız. Oyunun polisiye, komedi, gerilim unsurlarını taşıyan bir yapısı var. İçinde dram da barındırıyor. Rejisiyle, oyunculuklarıyla ve yapısıyla seyirciyi şaşırtacak sürprizli bir oyun olacak."

Oyun metnini ilk okuduğunda çok heyecanlandığını ifade eden Kocaoğlu, eseri sahnelerken de aynı heyecanı ve duyguyu esas aldıklarını vurguladı.



"Eserde 1970'lerdeki göçmen sorununa vurgu yapılıyor"

Politik yapı ve kadın erkek ilişkisi gibi birçok detayı da barındıran eserin, 1970'lerde yazılmasına rağmen güncelliğini koruduğunu belirten Kocaoğlu, şunları kaydetti:

"Oyun, göçmen sorununa da değiniyor. Bu mesele tüm dünyada hala güncelliğini koruyor. Oyun, özellikle bu günlerde İngiltere'de yaşanan göçmen problemi ve İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma süreci olan 'Brexit' çıkmazına da eleştirel anlamda iyi bir örnek teşkil ediyor. Bu bağlamda, İngiliz yazar Andrew Wyke ve İtalyan bir göçmen arasındaki ilişki büyük incelikle anlatılıyor. Bu çatışmanın kendi yaşadığımız zamanlarla da benzerlik gösterdiği çok açık. Tabii oyunun tek anlattığı ve vurgulamak istediği konu bu değil."



"Hareket eden eşyaların yer aldığı dekor büyüleyecek"

"Kapan"ın konusuna ilişkin bilgileri de paylaşan Kocaoğlu, oyunda İngilizliği ile övünen, zengin ve zeki yazar Andrew Wyke ile eski karısına aşık olan göçmen İtalyan bir erkeğin arasındaki çatışmanın anlatıldığını söyledi.

Kocaoğlu, "Oyunda başka milletten, başka ırktan da olsanız, farklı kültürlere de sahip olsanız, aynı çatı altında yaşayabileceğiniz çizgisi veriliyor." dedi.

Sürprizleri olan bir sahne tasarımı ve ilgi çekici müziklerle izleyenlerin beğenisini kazanmayı hedeflediklerini ifade eden Kocaoğlu, konunun geçtiği Wyke'ın zengin malikanesini, seyirciyi büyüleyecek bir dekora dönüştürdüklerini anlattı.

Kocaoğlu, "Oyunda olaylar ilerledikçe de Anderw Wyke'ın evi gizemli hale geliyor ve evde hareket eden eşyalar izliyorsunuz. Hareket eden parçalar seyirciyi büyüleyecektir diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.



"Heyecan ve merak uyandırmayı hedefliyor"

Oyunun müziklerini Selçuk Yılmaz'ın yaptığını bildiren Kocaoğlu, gerilim ve komedi unsurlarını barındıran müzik anlayışıyla hareket ettiklerini dile getirdi.

Kocaoğlu, "Kurguyla gerçek arasında giden bir yapısı var oyunun. Bu doğrultuda bir reji anlayışı benimsedik. Ankara Devlet Tiyatrosunun çok önemli iki aktörü Nusret Şenay ve Cüneyt Mete başrollerde oynuyor. Oyunu, evrensel bir noktadan ele alıp, merak uyandıran, iştah açan, sınırları ortadan kaldırarak yeni heyecanlar yaratmayı hedefleyen bir reji anlayışıyla seyircilerin beğenisine sunuyoruz." dedi.

İki perdeden oluşan "Kapan"ın dekor tasarımını Selim Cinisli, kostüm tasarımını Medine Yavuz Almaç, ışık tasarımını da Yüksel Aymaz yaptı.

Oyunda Andrew Wyke'a Nusret Şenay, Milo Tindle'a ise Cüneyt Mete hayat veriyor. Nilsu Akman, Berrak Atlı, Volkan Özman, Mustafa Gökhan Yüksel, Egemen Büyüktanır ve Engin Baysal da oyuncu kadrosunda yer alıyor.