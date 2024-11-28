“Gezen Sinema Tırı” ile Anadolu’nun çocukları beyaz perdeyle buluşuyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, Sanat İçin Yola Çık Kültür ve Sanat Derneği iş birliğiyle 2018 yılında hayata geçirdiği Gezen Sinema Tırı, sanatı Anadolu’nun en uzak köşelerine taşıyor. Proje, sinema salonu bulunmayan bölgelerde çocuklar ve gençler için kültürel bir köprü kurmayı hedefliyor.

BU YIL 206 BİNDEN FAZLA ÇOCUĞA ULAŞTI

22 ilde düzenlenen etkinliklerle 206 bin 850 çocuk ve genç sinema deneyimi yaşadı. Adana’da başlayan bu yılki etkinlikler, Hatay, Kilis, Şanlıurfa, Samsun, Van, Artvin, İstanbul, Çanakkale ve Antalya gibi pek çok ilde gerçekleştirildi.

90 koltuk kapasiteli, iklimlendirme ve modern teknik ekipmanlarla donatılmış Gezen Sinema Tırı, hem çocuklara hem de gençlere keyifli bir sinema atmosferi sunuyor.

Bugüne kadar 61 il ve 358 ilçede faaliyet gösteren proje, toplamda 895 bin çocuğu sinemayla buluşturdu.