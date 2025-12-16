Gezici Sergi İle Rönesans'ın Işığı Fransa'da!

. Amboise durağına, şehrin tam kalbinde yer alan 13. yüzyıldan kalma anıtsal yapı Tour de l'Horloge (Saat Kulesi) ev sahipliği yapıyor.

İtalya, Slovenya, Fransa ve Türkiye'den gelen sanatçıların eserlerini bir araya getirerek, Leonardo da Vinci'nin evrensel mirasını çağdaş sanat perspektifiyle yorumlayan sergi 13-23 Aralık 2025 tarihine kadar açık kalacak. Hem Sergi Küratörü hem de "Leonardo da Vinci'nin Rotası" Projesi Koordinatörü olan Uğur Bekdemir tarafından gerçekleştirilen sergi, sanat, turizm ve iş birliği aracılığıyla halkların ortak mirasta birleşmesi vizyonunu taşıyor.

Proje Koordinatörü ve Sergi Küratörü Uğur Bekdemir, Amboise açılışı vesilesiyle yaptığı konuşmada, "Leonardo da Vinci'nin Rotası'nın dördüncü durağı olarak Rönesans'ın kalbi Amboise'da bulunmak, projemizin küresel misyonunu taçlandırıyor. Sanat, bilginin ve kültürlerin sürekli iç içe geçtiği o evrensel düğüm noktasıdır. Amacımız, Leonardo'nun evrensel dehasını kullanarak farklı ulusları ve gençleri ortak miras etrafında birleştirmek ve nihayetinde bu kültürel yolculuğu Türkiye'ye taşıyarak kalıcı bir müzeyle taçlandırmaktır. Bu sergi, sadece bir sanat gösterisi değil, geleceğe dair bir iş birliği taahhüdüdür." dedi.

Amboise'da Belediye Başkanı Brice RAVIER, İtalyan sanatçı Caneva Giancarlo, yardımcı küratör Morgan Caneva LDV Yönetim kurulu üyesi Noemie Pasquet ve çok sayıda sanatseverin katılımıyla açılan sergiye ev sahipliği yapan Tour de l'Horloge (Saat Kulesi), Rue Nationale üzerinde yer alan ve müstahkem şehrin sınırlarını belirleyen 13. yüzyıldan kalma bir giriş kapısı üzerine 1495-1496 yıllarında inşa edilmiş tarihi bir yapı. Beş yüzyıldır belediyeye ait olan ve orijinal çanını (1501) koruyan bu kule, Amboise'un tarih boyunca önemli bir ticari ve kültürel noktası olmuş. Bu tarihi ve kültürel önem taşıyan mekanda açılan Sergi, Leonardo'nun evrensel mirasını bugüne taşıma misyonunu taçlandırıyor.

Açılışta konuşan Dernek Başkanı Leo Strozzieri, serginin Rönesans'ın yüce papası olarak adlandırılan Leonardo'nun düşünce mirasını taşıdığını belirterek “Orta Çağ'ın din merkezli zihniyetinin aksine, Hümanizm ve Rönesans düşüncesinin merkeze insanı yerleştirdiğini vurguladı. Leonardo'nun doğa odaklı felsefesi, bilimsel çalışmalarının temelini oluşturarak, onun Spinoza'nın "Deus sive natura" (Tanrı veya doğa) felsefi özünün öncüsü haline gelmesini sağlamıştır” dedi.

2026 yılında Türkiye’de dört şehirde açılacak sergide aralarında Türk sanatçılar Mustafa Akın, Raşit Altın, Ümran Özbalcı Aria, Resul Aytemur, Serkan Bayer, Zahit Buyükışliyen, Sevgi Erdaha, Müfit İşler, Selim Karadana, Bedri Karayağmurlar, Eda Su Neidik, Murat Melih Özen, Şahin Paksoy, Barış Sarıbaş, Esra Şimşek, Gülseren Südor, Teoman Südor, Özlem Üner, Ahmet Yeşil, İsmail Yiğit, Selahattin Yıldırım, Gülay Yükselİn de olduğu 53 sanatçının eserleri yer alıyor.