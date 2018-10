Hollywood tarihinin en sıra dışı aşk hikayelerinden biri olan Hayalet filminin (Ghost) tiyatroya uyarlandığı "Ghost the Musical", sanatseverlerle buluşacak.

Oyunun yönetmeni Bob Tomson, bu akşam ilk gösterimi gerçekleşecek oyuna ilişkin, Zorlu PSM'de gerçekleşen provanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 40 kişilik bir ekiple İstanbul'a geldiklerini söyledi.



Oyunun provalarını çok yeni aktörler ve yeni bir orkestrayla Londra'da gerçekleştirdiklerini belirten Tomson, "Özel efektlerimizi biraz değiştirdik. Geçen hafta Dubai'deydik. Prodüksiyonumuz halen çok yeni ve heyecanlı. Aktörlerimiz de kendilerine daha güvenli şu an." dedi.



Tomson, eserin Birleşik Krallık dışında Rusya'da da sahnelendiğini ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Bu oyunu nerede sahnelersek sahneleyelim, tüm izleyenler etkisinde kalıyor. Herkes aynı şeylere gülüyor çünkü eğlenceli. Oyundaki Oda Mae karakteri, söylediklerinde ve yaptıklarında oldukça etkileyici ve cesur. Bütün bunların evrensel olduğunu fark ettik. Fakat bu aynı zamanda bir sorumluluk. Arkadaşıyla bu gösteriye gelen biri, 'Her zaman en çok sevdiğim film buydu.' dese, onları hayal kırıklığına uğratmak istemeyiz. İzleyicimize en iyiyi sunmak üzere kendimize söz verdik. Filmden daha fazlası var bu eserde."



Müzikalde, klasikleşen şarkıların yanı sıra yeni şarkılar olduğunu da aktaran Tomson, bazı esprileri daha modernleştirdiklerini, en büyük değişikliğin ise özel efektlerde yapıldığını ifade etti.



Bob Tomson, Türk izleyicilerin de en az kendileri kadar bu eseri beğenmelerini umduğunu vurgulayarak, izleyenlerin tepkilerini ve eleştirilerini duymak istediklerini kaydetti.



Kendisinin ve kadrodaki birçok oyuncunun daha önce defalarca İstanbul'a geldiğini belirten Tomson, İstanbul'un doğu ile batıyı buluşturan bir merkez olduğunun altını çizdi.



"Müzikal, film ile büyük benzerlikler taşıyor"



Eserde "Sam" karakterini canlandıran İrlandalı başrol oyuncusu Niall Sheehy de yaklaşık 15 yıl önce oyunculuk kariyerine başladığını söyledi.



Hayalet filmini henüz çocukken izlediğinin altını çizen Sheehy, "O yıllarda genç erkekler romantik film izlemezdi. Kimse sevmezdi romantik filmleri. Fakat Hayalet, sadece romantik değildi. Bu filmde, cinayet, kavga ve bir de hayalet vardı. Gerilim filmi gibiydi. Bunu inanılmaz buluyorum. Her zaman bu filmi çok sevdim. Şimdi de Patrick Swayze gibi muhteşem birinin oynadığı Sam karakterinin bir parçası olmak benim için büyük bir onur ve motive kaynağı." değerlendirmesinde bulundu.



Sheehy, provalara bir ay önce başladıklarını ve yalnızca iki hafta prova yapma şansları olduğunu sözlerine ekledi.



Müzikalde "Molly" karakterini canlandıran başrol oyuncusu Rebekah Lowings ise Londra'da yaşadığını ve 11 çocuklu bir ailenin kızı olduğunu belirterek, "Yaklaşık 4 yaşından beri rol yapıyorum. Daha o zaman anneme Londra'da müzikalleriyle ünlü 'West End'de sahneye çıkmak istediğimi söylemişim. Her zaman müzikal tiyatroda olmak istedim." diye konuştu.



Lowings, filmi çocukken izlediğini ve başta Demi Moore olmak üzere filmdeki oyunculukları çok beğendiğinin altını çizerek, "Ben büyürken herkesin izlediği film, Hayalet'ti. Hatta o zamanlar, 'Keşke ben de Demi Moore kadar etkileyici ve güzel olabilsem' dediğimi hatırlıyorum." ifadelerini kullandı.



Ghost müzikalinin filmle çok benzerlikler taşıdığına işaret eden Lowings, "Tüm izleyicileri etkileyecek. Çünkü aşk ve yas var. Her bir izleyicinin bizim karakterlerimizin her birini çok iyi hissedeceğini düşünüyorum. Çok fazla sevgi verip çok sevgi alacağız." dedi.



New Yorklu genç çift Sam ve Molly'nin bir gece Sam'in bıçaklanarak öldürülmesi sonucu başlayan gizemli hikayesini anlatan müzikal, 28 Ekim'e kadar 13 kez izleyiciyle buluşacak.