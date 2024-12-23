Gişe rakamları açıklandı! Mufasa’nın kükremesi sönük kaldı

Jeff Fowler’ın yönetmenliğindeki “Kirpi Sonic 3”, vizyona girdiği ilk hafta sonu ABD gişesinin zirvesine yerleşti. Disney’in “Mufasa” filmi ise beklenen ilgiyi göremedi. İşte 20-22 Aralık hafta sonunun gişe rakamları…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Gişe rakamları açıklandı! Mufasa’nın kükremesi sönük kaldı - Resim: 1

NTV’nin haberine göre, Jeff Fowler’ın yönettiği ve henüz uluslararası arenada vizyona girmeyen “Kirpi Sonic 3”, ABD sinemasında haftanın lideri oldu. Serinin önceki filmleriyle büyük bir hayran kitlesi kazanan Sonic, bu kez de gişede fırtına estirerek yapımcılarını sevindirdi. Renkli animasyon sahneleri ve aksiyon dolu hikayesiyle öne çıkan film, açılış hafta sonunda 48 milyon dolar hasılat elde etti.

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Gişe rakamları açıklandı! Mufasa’nın kükremesi sönük kaldı - Resim: 2

Disney’in merakla beklenen filmi “Mufasa”, izleyiciyi Aslan Kayalığı’nda duygusal bir yolculuğa çıkarmayı hedeflese de ilk hafta sonunda beklentilerin altında kaldı. Simba’nın babası Mufasa’nın kral oluş hikayesini anlatan film, hafta sonunda yalnızca 27 milyon dolar kazandı. 

İşte 20-22 Aralık ABD gişe rakamları:

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Gişe rakamları açıklandı! Mufasa’nın kükremesi sönük kaldı - Resim: 3

5 - Homestaed

6,6 milyon dolar

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Gişe rakamları açıklandı! Mufasa’nın kükremesi sönük kaldı - Resim: 4

4 - Moana 2

13,1 milyon dolar

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Gişe rakamları açıklandı! Mufasa’nın kükremesi sönük kaldı - Resim: 5

3 - Wicked

13,5 milyon dolar

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Gişe rakamları açıklandı! Mufasa’nın kükremesi sönük kaldı - Resim: 6

2 - Mufasa

35 milyon dolar

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Gişe rakamları açıklandı! Mufasa’nın kükremesi sönük kaldı - Resim: 7

1 - Sonic 3 

62 milyon dolar

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