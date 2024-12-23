Gişe rakamları açıklandı! Mufasa’nın kükremesi sönük kaldı

NTV’nin haberine göre, Jeff Fowler’ın yönettiği ve henüz uluslararası arenada vizyona girmeyen “Kirpi Sonic 3”, ABD sinemasında haftanın lideri oldu. Serinin önceki filmleriyle büyük bir hayran kitlesi kazanan Sonic, bu kez de gişede fırtına estirerek yapımcılarını sevindirdi. Renkli animasyon sahneleri ve aksiyon dolu hikayesiyle öne çıkan film, açılış hafta sonunda 48 milyon dolar hasılat elde etti.