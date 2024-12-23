Gişe rakamları açıklandı! Mufasa’nın kükremesi sönük kaldı
Jeff Fowler’ın yönetmenliğindeki “Kirpi Sonic 3”, vizyona girdiği ilk hafta sonu ABD gişesinin zirvesine yerleşti. Disney’in “Mufasa” filmi ise beklenen ilgiyi göremedi. İşte 20-22 Aralık hafta sonunun gişe rakamları…
NTV’nin haberine göre, Jeff Fowler’ın yönettiği ve henüz uluslararası arenada vizyona girmeyen “Kirpi Sonic 3”, ABD sinemasında haftanın lideri oldu. Serinin önceki filmleriyle büyük bir hayran kitlesi kazanan Sonic, bu kez de gişede fırtına estirerek yapımcılarını sevindirdi. Renkli animasyon sahneleri ve aksiyon dolu hikayesiyle öne çıkan film, açılış hafta sonunda 48 milyon dolar hasılat elde etti.
Disney’in merakla beklenen filmi “Mufasa”, izleyiciyi Aslan Kayalığı’nda duygusal bir yolculuğa çıkarmayı hedeflese de ilk hafta sonunda beklentilerin altında kaldı. Simba’nın babası Mufasa’nın kral oluş hikayesini anlatan film, hafta sonunda yalnızca 27 milyon dolar kazandı.
İşte 20-22 Aralık ABD gişe rakamları:
5 - Homestaed
6,6 milyon dolar
4 - Moana 2
13,1 milyon dolar
3 - Wicked
13,5 milyon dolar
2 - Mufasa
35 milyon dolar
1 - Sonic 3
62 milyon dolar