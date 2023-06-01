Giysilerinizi mahvetmeden elinizle nasıl temizlersiniz?
En sevdiğiniz kazağınızı veya kot pantolonunuzu kurutucuya attınız ve eskisinden bir beden daha küçük mü çıktı? Giysilerinizi "küçültmenin" bir yolu var mı? Şanslısınız çünkü kumaşı gevşetmek ve giysilerinizi yeniden şekillendirmek artık çok kolay. Sizin için araştırdık...
BİLMENİZ GEREKENLER
• Giysileri 30 dakika boyunca 1 yemek kaşığı (15 ml) bebek şampuanı veya saç kremi ile karıştırılmış ılık suda bekletin. Bu işlem pamuk ve yün gibi dokuma kumaşlar için de geçerlidir.
• Giysiyi sıkın ve fazla suyu çıkarmak için büyük bir havlunun içinde yuvarlayın.
• Kumaşı elinizle hafifçe gerin ve şeklini koruması için tartın.
• Giysilerinizin orijinal şekline geri dönmesi için kurumaya bırakın.
A- ÇEKMEYEN DOKU KUMAŞI
1- LAVABONUZU SU İLE DOLDURUN
• Gerdireceğiniz giysileri suya batıracak kadar ılık su ekleyin. Suyun oda sıcaklığında veya oda sıcaklığından biraz daha sıcak olduğundan emin olun, böylece kumaştaki lifleri rahatlatır[1].
• Soğuk su kullanmaktan kaçının çünkü soğuk su kumaş liflerinin büzülmesine neden olarak esnemelerini zorlaştırır. Aşırı sıcak su da giysileri büzüştürebilir ve zarar verebilir, bu nedenle onu da kullanmaktan kaçının.
• Pamuk, yün ve kaşmir giysiler dahil olmak üzere örme giysiler bu yönteme diğer kumaş türlerinden daha iyi yanıt verir. İpek, suni ipek veya polyester gibi daha sıkı dokumalara sahip kumaşlar bu kadar kolay yeniden şekillenmeyebilir.
2- BEBEK ŞAMPUANI VEYA SAÇ KREMİ EKLEYİN
• Kullandığınız her 950 mL su için yaklaşık 1 yemek kaşığı (15 mL) bebek şampuanı veya saç kremi ekleyin. Saç kremi veya şampuanı suya tamamen karışana kadar karıştırın.
• Yumuşak şampuanlar ve saç kremleri giysilerdeki liflere zarar vermeden onları rahatlatır. Ürünü saçınızda kullanmayacaksanız, sevdiğiniz bir giysi üzerinde riske atmayın.
• Normal şampuan, saç kremi veya bebek şampuanı ile aynı yumuşatıcı maddelere sahip değildir, bu nedenle giysilerinizin büzülmesini önlemeye yardımcı olmaz.
3- GİYSİLERİNİZİ 30 DAKİKA SUDA BEKLETİN
• Büzüşmüş giysilerinizi tamamen suya daldırın. Kumaşın yumuşaması için giysilerinizi en az 10 dakika bekletin. Daha uzun süre bekletmek giysilerinize zarar verebileceğinden 30 dakika sonra giysilerinizi sudan çıkarın.
• Bir gömleği esnetiyorsanız, yeniden şekillendirmeye başlamak için su altında kumaşı hafifçe çekmeyi deneyin.