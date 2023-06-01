Giysilerinizi mahvetmeden elinizle nasıl temizlersiniz?

BİLMENİZ GEREKENLER

• Giysileri 30 dakika boyunca 1 yemek kaşığı (15 ml) bebek şampuanı veya saç kremi ile karıştırılmış ılık suda bekletin. Bu işlem pamuk ve yün gibi dokuma kumaşlar için de geçerlidir.

• Giysiyi sıkın ve fazla suyu çıkarmak için büyük bir havlunun içinde yuvarlayın.

• Kumaşı elinizle hafifçe gerin ve şeklini koruması için tartın.

• Giysilerinizin orijinal şekline geri dönmesi için kurumaya bırakın.