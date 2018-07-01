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Göbeklitepe UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine kabul edildi

Şanlıurfa'daki Göbeklitepe UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine kabul edildi. Kalıcı listede Türkiye'den 18 kültür varlığı yer alıyor.

Göbeklitepe UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine kabul edildi

Dünya'nın en eski tapınak merkezi olarak nitelendirilen Şanlıurfa'daki Göbeklitepe, UNESCO listesine dahil edildi.

Dünya çapında bilinen en eski anıtsal tapınak olma özelliğini taşıyan Göbeklitepe'de kazı çalışmaları 1995 yılında başladı. Uygarlığın kökeni hakkındaki görüşleri değiştiren Göbeklitepe, belki de tüm insanlığın tarihini baştan yazabilecek bir öneme sahip.

Hayvan figürleriyle yontulmuş taşları ve T biçimli sütunlarıyla 12 bin yıllık dairesel yapılar, tarım devriminden ve hatta çanak çömlek yapımının icadından bile daha eski.

Yapılan kazılarda bu insanların yerleşik bir hayat sürdüğüne dair bir kanıt bulunamadı. Bu yüzden Göbekli Tepe’nin dönemsel bir toplanma ve şölen yeri olduğu düşünülüyor. Göbekli tepe’deki T biçimli dikilitaşların en büyüğünün ağırlığı 16 tonu aşıyor. 

Göbeklitepe’nin de Dünya Miras Listesi’ne kaydedilmesiyle Türkiye’nin bu listedeki varlık sayısı 18’e ulaştı.


 

Etiketler; #Göbeklitepe #şanlıurfa
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