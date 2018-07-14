Anadolunun her köşesiden binlerce yıllık tarih fışkırıyor... Tarihin başlangıç noktası olarak nitelendirilen Şanlıurfa’daki Göbeklitepe’de, yeni bulgulara rastlandı. 15 mega anıtsal tapınak ile 200’ün üzerinde dikili taşın daha olduğu tespit edildi.

Göbeklitepe’de yeni bulgulara rastlandı.Şanlıurfa’da, tarihin başlangıç noktası olarak nitelenen Göbeklitepe’de, 15 mega anıtsal tapınak ile 200’den fazla dikili taşın daha olduğu tespit edildi.Çeyrek asırdır arkeolojik kazıların sürdüğü Göbeklitepe’de, kazıların yaklaşık 150 yıl daha sürmesi öngörülüyor.Şu an ziyaretçiler, 4 dairevi anıtsal mega tapınağın bulunduğu alanı gezebiliyor. Bu alanın hemen kuzeyinde, 5 yıldır arkeolojik çalışmaların yapıldığı, yeni anıt tapınaklarının izine rastlanan bir kazı alanı bulunuyor.Şanlıurfa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal, alanda günlük yaşamın izlerinin de arandığını söyledi.Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, hem kazı hem de tanıtım çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.Göbeklitepe, yaklaşık 6 yıl önce UNESCO "Dünya Miras Geçici Listesi"ne alınmıştı. 1 Temmuz 2018'de düzenlenen 42’inci Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda ise Dünya Miras Listesi'ne dahil edilmişti.Uzmanlara göre Göbeklitepe’nin, tarih boyunca medeniyetlere beşiklik eden bu coğrafyada yer alması bir tesadüf değil. Kazılar devam ettikçe de o tarih gün yüzüne çıkacak.