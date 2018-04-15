İzmir’de baharın gelişi Ahmed Adnan Saygun Kültür Merkezinde düzenlenen konserle kutlandı. Görev Vakfı tarafından düzenlenen konser, izleyenlerden tam not aldı.

İzmir’de opera rüzgarı esti..



Baharın gelişi coşkuyla karşılandı...



Görev Vakfı’nın Pamukkale Üniversitesi Akademik Oda Orkestrası’nın verdiği konser birçok sanatsever tarafından keyifle dinlendi.



Konserde; Türk halk müziği, klasik batı müziği çalgılarıyla çok sesli olarak seslendirildi.



Görev Vakfı İzmir Temsilcisi Erdoğan Özer tüm orkestraya ithafen, orkestra şefine çiçek sundu.



Ahmed Adnan Saygun Kültür Merkezi’nde düzenlenen konserin bitiminde ise İzmir Marşı, hep bir ağızdan söylendi..







HABER: BELMA YÜCEL KAMERA: AKIN KARA

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