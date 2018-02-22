Demet Akbağ ve Zafer Algöz'ün başrollerinde yer aldığı "Görevimiz Tatil" filminin galası İstanbul'da yapıldı. Akbağ, "İnsanlara iyi gelen, gülümseten bir aile filmi yaptık." dedi.

Başrollerinde Demet Akbağ ve Zafer Algöz'ün yer aldığı "Görevimiz Tatil"in galası Kanyon AVM'de yapıldı.

Galada basın mensuplarına filme ilişkin açıklamada bulunan yönetmen Murat Şeker, 9 yıldır tatile çıkmayan bir ailenin hikayesini ele aldıklarını söyledi.

Şeker, filmin senaryosunu da kendisinin yazdığını belirterek, "Bugüne kadar yaptığım en iyi film oldu diyebilirim. Mutluyuz ve inşallah Türk halkı da bu filmi beğenir." dedi.



"İnsanlara iyi gelen bir aile filmi yaptık"

Oyuncu Demet Akbağ da "Ben her zaman içime sinen, inandığım hikayelerin içinde yer almak isteyen biriyimdir. O yüzden bu hikayeyi ilk okuduğum günden beri 'hadi arkadaşlar yapalım' dedim. Çok eski arkadaşım Zafer ile oynamamız benim için ayrıca keyifliydi." diye konuştu.

Filmde zengin bir genç oyuncu kadrosunun yer aldığına da işaret eden Akbağ, "İnsanlara iyi gelen, gülümseten, kendilerini mutlu hissedeceklerine inandığımız bir aile filmi yaptık." ifadelerini kullandı.

Filmde rol alan Hakan Bilgin ise, "Son dönemde yapılan filmlere baktığımızda seyircinin aslında sadece keyif almak, eğlenmek gibi bir ihtiyacı olduğunu gördük. Bu durumun aynısını da biz bu filmle vadediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yapımcılığını Şeker'in yanı sıra Cemal Okan'ın gerçekleştirdiği filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Deniz Altan, Ali Keçeli, Sarp Akkaya, Enis Arıkan, Sinan Çalışkanoğlu ve Filiz Ahmet yer alıyor.

Filmin gala gösterimine oyuncu ekibi ile Selçul Ural, Nevra Serezli, Şevket Çoruh, Lale Manço, Batıkan ve Doğukan Manço, Sermiyan Midyat ve Bülent Serttaş gibi ünlüler katıldı.



Komedi türündeki filmin konusu ise özetle şöyle:

"Tipik bir ev kadını olan Türkan Mutlu (Demet Akbağ), eşi Sıtkı Mutlu (Zafer Algöz) ve 2 çocuğuyla yaşamaktadır. Sıradan hayatından bıkan Türkan'ın zorlamasıyla hep beraber bir aile terapistine giderler. Onun yönlendirmesiyle de bir karavana atlayıp Antalya'ya tatile gitmek üzere yola çıkarlar. Ancak Yavaşlar köyü yakınlarında bir kaza yapınca buradaki köylülere bir süre misafir olmaları gerekecektir."

Film, 23 Şubat'ta vizyona girecek.