İspanyol sinemasının en önemli ödülleri 'Goya'lar, Madrid'teki gala töreninde sahiplerini buldu

İspanya Sinema Akademisi tarafından verilen Goya ödüllerinde, Handia en fazla ödülün sahibi olurken Libreria en iyi film ve en iyi yönetmen ile en iyi uyarlama senaryo ödüllerine değer bulundu.

İspanyol sinemasının en önemli ödülleri 'Goya'lar, başkent Madrid'de yapılan gala töreninde sahiplerini buldu. Bu yıl 32'ncisi gerçekleştirilen törenin sunuculuğunu, aktörler Ernesto Sevilla ve Joaquin Reyes yaptı.

İspanya Eğitim, Kültür ve Spor Bakanı İnigo Mendez de Vigo'nun da katıldığı törende, Oscar ödüllü aktris Penelope Cruz ve aktör Javier Bardem'in yanı sıra Emily Mortimer ve Bill Nighy de yer aldı.

Holywood'daki cinsel taciz skandallarının sıkça tartışıldığı 2017'nin ardından gerçekleşen törende, tacizler kadar kadınların sinema sektöründeki yeri de gündeme geldi.

İspanya Sinema Akademisi Başkan Yardımcısı Nora Navas, burada yaptığı konuşmada, cinsiyet eşitliği ve tacizle mücadeleye dikkati çekti.

Kadınların sektörde yapacaklarının sınırının olmadığı belirten Navas, "Kamera önünde olmak yeterli değil. Aynı zamanda erkek sayısına eşit yönetmenlere, montajcılara, senaryo yazarlarına, ses mühendislerine, görüntü yönetmenlerine, bestecilere ihtiyacımız var." dedi.



"Sadece bizim olanı istiyoruz"

Sektörden alınan vergiyi eleştiren Navas, verilen sözlere ve resmi açıklamalara rağmen yüzde 21'lik verginin düşürülmediğini ifade ederek, "Film endüstrisi, devlete ondan aldığından fazla parasını toplamaya devam ediyor. Ağlamıyor ya da ayrıcalık istemiyoruz; sadece bizim olanı istiyoruz." diye konuştu.

Goya Onur Ödülü'ne 72 yaşındaki İspanyol aktris Marisa Paredes layık görüldü. Sinema kariyerine 16 yaşında başlayan Paredes, 70'den fazla filmde rol aldı.



Handia'ya 10 ödül

1800'lü yıllarda yaşayan ve aşırı derecede büyüme hastalığı olarak bilinen giantizmden muzdarip Miguel Joaquin Eleizegui Arteaga'nın hayatını konu alan Handia (Dev), aralarında en iyi orijinal senaryo, en iyi orijinal müzik, en iyi özel efekt, en iyi montaj ve en iyi sanat yönetmeni ödüllerinin bulunduğu 10 ödülle en fazla Goya alan film oldu.



En iyi film Libreria

Penelope Fitzgerald'ın aynı adlı romanından uyarlanan ve 1959'da İngiltere'deki küçük bir kasabada tarihi bir evi kitapçıya dönüştüren bir kadının hikayesini anlatan Libreria (Kitapçı) ise en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi uyarlama senaryo ödüllerine layık bulundu.

Verano 1993 üç, El autor iki, La llamada'nın bir ödül aldığı geceden, komedi filmi Abracadabra herhangi bir ödüle değer görülmedi.

32. Goya ödülleri ve kazananlar şöyle:

En İyi Film: Libreria

En İyi Yönetmen: Isabel Coixet (Libreria)

En İyi Kadın Oyuncu: Nathalie Poza (No se decir adios)

En İyi Erkek Oyuncu: Javier Gutierrez (El autor)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: David Verdaguer (Verano 1993)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Adelfa Calvo (El autor)

Gelecek Vadeden En İyi Erkek Oyuncu: Eneko Sagardoy (Handia)

Gelecek Vadeden En İyi Kadın Oyuncu: Bruna Cusi (Verano 1993)

En İyi Orijinal Senaryo: Handia

En İyi Uyarlama Senaryo: Libreria

En İyi Avrupa Filmi: The Square (İsveç-Ruben Östlund)

En İyi Latin Amerika Filmi: Una Mujer Fantastica (Şili-Sebastian Lelio)

En İyi Sanat Yönetmeni: Mikel Serrano (Handia)

En İyi Montaj: Handia

En İyi Belgesel Filmi: Muchos hijos, un mono y un castillo

En İyi Orijinal Müzik: Handia

En İyi Ses: Veronica

En İyi Özel Efekt: Handia

En İyi Animasyon Filmi: Tadeo Jones 2: El secreto del Rey Midas

En İyi Kısa Film: Madre

Goya Onur Ödülü: Marisa Paredes