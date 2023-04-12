Gözlerin Her şeyi Anlattığı 15 Fotoğraf
Doğru zamanda doğru anı yakalamak onların için en önemli etkendir. Bazı fotoğrafçılar bu konuda oldukça başarılı olmuşlardır. Öyle anlarda öyle fotoğraflar yakalamışlardır ki bu fotoğraflara bakınca o kişilerin hangi ruh halinde olduğunu rahatlıkla anlayabilelim
# insan
8 yaşındaki Reshevsky, simultane satranç oynayarak kendinden onlarca yaş büyük ustaları deviriyor, 1920.
Sofia Loren ve Jayne Mansfield, 20th Century Fox'un Sofia Loren onuruna verdiği partide. Sofia Loren'in Jayne Mansfield'e bakışları aslında herşeyi anlatıyor.
1963 yılında Paris'te kuklaları izleyen çocukların şaşkınlığı ve coşkusu.
Yaşlı adam Alman bombardımanında ölen karısının başında yas tutuyor, Polonya 1944.