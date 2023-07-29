Gözlerinizin çekik olmasını isteyeceğiniz filmler! İşte IMDb puanı en yüksek anime filmleri

İzledikçe beğenecek hatta gözlerinizin çekik olmasını isteyeceksiniz! Kore film sektörünün dünyaya açılan yüzü olarak geçen anime filmler Türkiye'de severek izlenmeye devam ediyor. İşte IMDb puanı en yüksek anime filmleri...

SUZUME NO TOJİMARİ (IMDb: 7.7)

Anime filmleri içerisinde 2023 yılında yayınlanan film en iyi çıkış yapan filmlerden biri olduğu için listemizin başında yer alıyor. Kyushu içerisindeki bir kasaba da yaşayan 17 yaşındaki Suzume, gezgin bir genç adamla karşılaşır. Adamla beraber gezmeye başlayan Suzume, dağlarda bulunan harabelerde, yıpranmış bir kapı keşfeder. Çok geçmeden Japonya'nın çeşitli yerlerinde kapılar birbiri ardına açılmaya başlar. Film sürükleyici hikayesi ve kaliteli teknik çekimlerin en güzellerinden birini yansıtmaktadır.

RUHLARIN KAÇISI (IMDb: 8.6)

Ailesinin şehre taşınmasından sonra 10 yaşındaki kız korkunç bir dünyaya gözlerini açar. Bu korkunç dünyada tanrılar, cadılar ve ruhlar tarafından yönetilen, insanların canavara dönüştüğü bir yer içerisinde kendisini bulur.

ATEŞBÖCEKLERİNİN MEZARI (IMDb: 8.5)

İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya'da bir erkek çocuk ve küçük kız kardeşi hayatta kalma mücadelesi verirler. Yaşadıkları acılar ve verdikleri mücadeleler onları bambaşka bir hayata doğru sürüklemye devam etmektedir.

SENİN ADIN (IMDb: 8.4)

Bilimkurgu filmlerini aratmayan bir film! İki genç, vücut değiştirdiklerini keşfettikler ve hayat onlar için farklı akmaya başlar. Derin, büyülü bir bağ paylaşırlar. Oğlan ve kız yüz yüze görüşmeye karar verdiklerinde işler daha da karmaşık hale gelir.

YÜRÜYEN ŞATO (IMDb: 8.2)

Genç ve güzel bir kadın, özgüveninin düşük olduğunu düşünüyor. Kinci bir cadı tarafından yaşlı bir bedenle lanetlenir. Büyüyü bozmanın tek bir yolu vardır o da şato içerisindeki arkadaşlarıdır.

KUSURSUZ MAVİ (IMDb: 8.0)

Bir pop şarkıcısı, aktris olmak için kariyerinden vazgeçer, ancak takıntılı bir hayran tarafından takip edilmeye başlayınca ve geçmişinin hayaleti gibi görünen bir şeyle yavaş yavaş delirir.