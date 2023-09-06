Grammy Ödüllü Buika İstanbul’da İspanyol Rüzgarı Estirecek

Gelmiş geçmiş en iyi vokaller arasında gösterilen, besteci, söz yazarı ve şarkıcı Buika 26 Eylül’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde sevenleriyle buluşacak.

Farklı kültürleri bir araya getirdiği, flamenko, soul, Afrika müzikleri, R&B, rumba ve cazın harmanlandığı sınırları aşan görkemli müziğiyle konserlerinde adeta müzik şöleni yaşatan Buika 2010 yılında NPR tarafından 50 harika sesten biri olarak seçildi.

İkinci albümü, "Mi Niña Lola" Latin Grammy Ödülleri'nde 2008 yılında aday olan Buika, "Niña de Fuego"; "La Noche Mas Larga" albümleri ile Latin Grammy ödüllerine aday olurken "El Ultimo Trago" albümü ile 2010 Latin Grammy Ödülleri'nde En İyi Geleneksel Tropik Albüm ödülünün sahibi oldu.

Türkiye’de özel bir dinleyici kitlesi olan ve bununla ilgili “Sizi seven insanlara, kendinizi iyi hissettiğiniz yerlere aitsiniz” yorumunu yapan Buika, Piu Entertainment ve Zorlu PSM organizasyonu ve Piu Entertainment’ın 10. yıl konserleri kapsamında 26 Eylül’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde bir kez daha dinleyenleriyle buluşacak.