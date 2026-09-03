Grammy ödüllü sanatçı Cassandra Wilson'dan acı haber geldi!

ABD’nin Mississippi eyaletine bağlı Jackson kentinde 1 Eylül 2026 tarihinde hayatını kaybeden usta sanatçının vefat haberi uluslararası müzik camiasında derin bir üzüntüyle karşılandı. Ölüm nedenine ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmazken, sanat dünyasından peş peşe taziye mesajları yayımlandı.

İKİ KEZ GRAMMY KAZANDI, TIME TARAFINDAN "AMERİKA'NIN EN İYİSİ" SEÇİLDİ

1955 yılında Mississippi'de doğan ve 1980'lerde New York caz sahnesine adım atan Cassandra Wilson, caz müziğini blues, folk, country ve R&B elementleriyle harmanlayan derin kontralto vokaliyle müzik tarihinde silinmez izler bıraktı:

Uluslararası Çıkış: 1993 yılında çıkardığı efsanevi "Blue Light 'til Dawn" albümüyle dünya çapında şöhrete ulaştı.

Grammy Başarıları: 1996 yapımı "New Moon Daughter" albümüyle "En İyi Caz Vokal Performansı", 2009 yılında ise "Loverly" albümüyle "En İyi Caz Vokal Albümü" kategorisinde iki kez Grammy ödülünün sahibi oldu.

Time Dergisi Övgüsü: Time dergisi tarafından 2001 yılında resmen "Amerika'nın En İyi Şarkıcısı" ilan edildi.

CAZIN KALIPLARINI YIKTI: U2'DAN JONI MITCHELL'A UZANAN BİR REPERTUVAR

Geleneksel caz kalıplarının dışına çıkarak Robert Johnson, Joni Mitchell, Neil Young ve U2 gibi dev isimlerin parçalarını kendine has caz ve blues tınılarıyla yeniden yorumlayan Wilson, çağının en yenilikçi sanatçıları arasında kabul ediliyordu. 2015 yılında Miles Davis'e adadığı "Coming Forth by Day" albümüyle de hafızalara kazınan usta sanatçı, 90'lar ve 2000'ler müzik sahnesine yön veren en önemli figürlerden biri olarak tarihe geçti.