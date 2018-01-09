SAMDOB, Türk dans repertuvarının özgün eserlerinin başında gelen "Güldestan" balesini sanatseverin beğenisine sundu

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Türk dans repertuvarının özgün eserlerinin başında gelen "Güldestan" balesini Gümüşhane'de sahneledi.



Reji ve koreografisi Beyhan Murphy'e, müzikleri Mercan Dede'ye, dekor tasarımı Işın Mumcu'ya, kostüm tasarımı ise İsmail Dede'ye ait eser, Gümüşhane Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.



İlk kez 2009-2010 sanat sezonunda sahnelenen ve seyircilerden büyük ilgi gören "Güldestan" balesinin ışık tasarımını Michael Odam, ışık adaptasyonunu ise Beyhan Murphy ve Murat Yılmaz gerçekleştirdi.



Sosyo kültürel anlamda geçmişle ilgili birçok konunun yer aldığı eserde, bölümler arasında göçebe toplumdan gelinmesi ile toprak, kadın ve erkek olguları hem geçmiş hem de bugün açısından hicivsel bir anlatımla işleniyor.



Geleneksel sema töreninden esinlenen mistik bir bölümün de yer aldığı "Güldestan" balesinde ayrıca gülün en kıymetli varlık olan insana yansıması da anlatılıyor.



Gösterinin ardından Gümüşhane Valisi Okay Memiş ve Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen oyunculara çiçek hediye etti.



Beyhan Murphy'nin 2004'te Mercan Dede ile hazırladığı "Güldestan" balesi, Hollanda, Çin, Almanya, Makedonya, Fransa ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de sahnelenmiş ve yoğun ilgi görmüştü.