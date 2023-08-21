‘Güldür Güldür Show’ ABD ve Kanada Turnesine Çıkıyor

TElevizyondaki izlenme rekorlarını altüst eden ‘Güldür Güldür Show’ bu başarısına yurtdışı turneyi de katarak taçlandırıyor. ‘Güldür Güldür Show’un Eylül'deki durakları Amerika ve Kanada olacak.

‘Güldür Güldür Show’ ABD ve Kanada Turnesine Çıkıyor
Son Güncelleme:

Yapımını BKM’nin üstlendiği, televizyon ve tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdıran ‘Güldür Güldür Show’ kıtalar arası yolculuk yaparak ABD ve Kanada seyircileriyle buluşmak için yola çıkıyor. Dört farklı şehirde sahne almaya hazırlanan ekip kahkahalar eşliğinde izlenen skeçlerini bu kez ABD ve Kanada’da sahneleyecek.

Her turnede seyircilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Güldür Güldür Show,13 Eylül’de Washington DC’de, 15 Eylül’de New York City’de, 16-17 Eylül’de New Jersey’de, 22-23 Eylül’de ise Toronto’da olacak.

Fenomen karakterler ve kahkaha tufanı yaratan skeçler seyircilere unutulmaz bir akşam yaşatacak.

Çok Okunanlar
12 kişi hayatını kaybetti
12 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: 21 Ağustos deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem verileri
Son Dakika: 21 Ağustos deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem verileri
Livakovic Fenerbahçe için geliyor! İşte İstanbul'a geleceği tarih
Livakovic Fenerbahçe için geliyor! İşte İstanbul'a geleceği tarih
“10: Soyutlamalar, İmalar, Mütalaalar" Sergisi İMALAT-HANE’de Açılıyor
“10: Soyutlamalar, İmalar, Mütalaalar" Sergisi İMALAT-HANE’de Açılıyor
Hakan Çalhanoğlu'na Suudi Arabistan kancası
Hakan Çalhanoğlu'na Suudi Arabistan kancası
Öne Çıkanlar Erdoğan, Macaristan'da Cumhurbaşkanı Novak ile görüştü! İşte o anlar... - Ulusal Kanal Erdoğan, Macaristan'da Cumhurbaşkanı Novak ile görüştü! İşte o anlar... - Ulusal Kanal Livakovic Fenerbahçe için geliyor! İşte İstanbul'a geleceği tarih Livakovic Fenerbahçe için geliyor! İşte İstanbul'a geleceği tarih