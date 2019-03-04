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Gülriz Sururi film müzikleriyle anıldı

Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Türk tiyatrosunun duayen ismi Gülriz Sururi, Bodrum'da anıldı. Sururi anısına 'Film Müzikleri' konseri düzenlendi

Gülriz Sururi film müzikleriyle anıldı

Bodrum halkı, usta oyuncu unutmadı. Türk tiyatrosunun duayen ismi Gülriz Sururi, Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde "Film Müzikleri Konseri" ile anıldı.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'ndan emekli Numan Pekdemir'in öncülüğünde düzenlenen gecede, Aytül Büyüksaraç ve Altuğ Dilmaç solist olarak sahneye çıktı.

16 eserin yer aldığı konserde Sururi'nin sevdiği şarkılar seslendirildi. Şarkılara, sinevizyon nostaljik filmler eşlik etti.

Yaklaşık 600 kişinin izlediği konsere katılanlar, nostaljik film görüntüleri ve müzikler eşliğinde duygusal anlar yaşadı.
 

Etiketler; #gülriz #sururi #film #müzik
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