Çin halkının geleneksel bayramlarından Güz Ortası Bayramı, Ankara'da renkli etkinliklerle kutlandı. Çin’in Ankara Büyükelçiliği’nde yapılan kutlama programında iki ülkenin yöresel oyunları sahnelendi..

Güz Ortası Bayramı Ankara'da coşkuyla kutlandı.



"Ay Çöreği" olarak da bilinen bayramın kutlamasına Çin Ankara Büyükelçiliği ev sahipliği yaptı. Aile fertlerinin bir araya gelerek, birbirleriyle ay çöreği paylaştıkları bu bayram, Çin'in Bahar Bayramı’ndan sonra en önemli ikinci geleneksel bayramı sayılıyor.



Türk ve Çin'in yöresel oyunlarının sahnelendiği kutlamada, canlı olarak "Ay Çöreği" de yapıldı, misafirlere ikram edildi.



Etkinlikte konuşan Çin Büyükelçisi Yu Hongyang, Güz Ortası Bayramı'nın önemini anlattı.



Yu, Güz Ortası Bayramı'nın İpek Yolu güzergahındaki ülkeler tarafından da anlaşılıp sevilmesini arzu ettiklerini kaydetti.



ulusal.com.tr