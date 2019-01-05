Canlandırdığı "Mahmut Hoca, Yaşar Usta" gibi sayısız karekterle Türk milletinin kalbinde yer edinen usta oyuncu Münir Özkul, vefatının birinci yılında İstanbul Bakırköy'deki mezarı başında anıldı.

15 Ağustos 1925'te İstanbul'da dünyaya geldi. 1940'ta henüz lise öğrencisiyken, tiyatroya başladı.



"Mahmut Hoca "ve "Yaşar Usta" tiplemeleriyle Türk izleyicisinin kalbinde taht kurdu, usta oyuncu Münir Özkul.



Sadık Şendil'in "Kanlı Nigar" oyunundaki rolüyle 1968'de İlhan İskender Armağanı'nı kazandı. 1968'de de Geleneksel Türk tiyatrosunun son temsilcisi İsmail Hakkı Dümbüllü'nün kavuğunu devraldı.



"Mavi Boncuk", "Bizim Aile", "Aile Şerefi", "Gülen Gözler", "Neşeli Günler" adlı aile filmlerinde Adile Naşit ile başrolleri paylaşan Özkul, Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasında yer aldı.



3 çocuk babası olan Özkul'a Kültür Bakanlığı tarafından 1998'de "devlet sanatçısı" unvanı verildi.



5 Ocak 2018'de 93 yaşında yaşamını yitirdi. Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirilen törenin ardından İstanbul Bakırköy Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.



Aradan 1 yıl geçti ama O, hiç unutulmadı.



Bakırköy Belediyesi tarafından düzenlenen anma törenine; ailesi, Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, sanatçı dostları ve sevenleri katıldı.



Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, Kartaltepe Mahallesi’ndeki kültür merkezine adını verdikleri, Ataköy’deki Bakırköy Sanatçılar Parkı’na büstünü diktikleri efsane Bakırköylü sanatçı Münir Özkul’un anma törenin de yaptığı konuşmada “ Türkiye’de sinema yaparken emeğin, sevginin, kardeşliğin değerini en iyi anlatan sanatçılardan biriydi. “ diyen Kerimoğlu “Sayın Özkul’u saygıyla ve özlemle anıyoruz. Bundan sonraki yıllarda da anmaya devam edeceğiz. Onun yolunda yetişecek sanatçılara da elimizden geldiği kadar destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

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Törende bir konuşma yapan kızı Güner Özkul ise “Bakırköy’ün haylaz çocuğu evine döndü. Hiç ayrılmamışçasına sevencenlikle karşılayan ve ebedi istirahatgahını ona layık bir şekilde düzenleyen Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu’na teşekkür ediyorum “ dedi.





ulusal.com.tr



