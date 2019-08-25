Adana'da tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Yeşilçam'ın unutulmaz film serisi "Hababam Sınıfı"nın oyuncusu Faruk Şavlı için Mersin'de tören düzenlendi.

Adana'da tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Yeşilçam'ın unutulmaz film serisi "Hababam Sınıfı"nın oyuncusu Faruk Şavlı'nın, üzerine Beşiktaş atkısı konulan, Türk bayrağına sarılı tabutu törenin düzenleneceği Mersin Muğdat Camisi'ne getirildi.



Cenazenin getirilişi sırasında Şavlı'nın eşi Halime, oğulları Gökhan ve Gürkan Şavlı gözyaşlarını tutamadı.



Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şavlı'nın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Burdur'a gönderildi.



Bir süre önce cilt kanserine yakalanan ve geçirdiği beyin kanaması sonucunda tedavi gördüğü Adana'da dün hayatını kaybeden Faruk Şavlı, Hababam Sınıfı'nın "Domdom Ali" lakabıyla bilinen abisi Feridun Şavlı ile filmde rol almıştı.