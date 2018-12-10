Geçirdiği kaza sonrasında Ümraniye Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım servisine kaldırılan Tayfun Akalın, yaşam mücadelesini kaybetti.

‘Hababam Sınıfı', ‘Süt Kardeşler' ve ‘Bizim Aile' gibi filmlerdeki rolleriyle sevilen ünlü oyuncu Tayfun Akalın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



Bir süredir huzurevinde kalan, geçtiğimiz ay merdivenlerden inerken dengesini kaybedip yuvarlanan ve başını merdivenlerin sivri yerine çarparak beyin kanaması geçiren, ardından Ümraniye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Tayfun Akalın, hayata gözlerini yumdu.



Tayfun Akalın'ın ölüm haberini, Hababam Sınıfı oyuncularından Teoman Ayık sosyal medya hesabından duyurdu.



Akalın'ın cenazesi yarın öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'nden kaldırılacak.



Teoman Ayık'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle;

Hababam için çok üzücü bir olay Hababam Sınıfı oyuncularından can arkadaşımız Tayfun Akalın bugün 10-12-2018 Pazartesi günü saat 14.00'de tedavi gördüğü Ümraniye Devlet Hastahanesinde hakkın rahmetine kavuşmuştur. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun sevdiklerine Allah sabırlar versin cenazesi 11-12-2018 yarın Zincirlikuyu Camiinden öğle namazına mütakip Zincirlikuyu Mezarlığına defnedilecektir .