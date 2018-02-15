Bora Egemen'in yönetmenliğini yaptığı, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde oynadığı "Hadi Be Oğlum", hayatını oğluna adayan bir balıkçının hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 8 film vizyona girecek.

Bora Egemen'in yönetmenliğini yaptığı, Kıvanç Tatlıtuğ, Büşra Develi, Alihan Türkdemir, Yücel Erten, Feridun Düzağaç, Sezai Aydın, Cem Zeynel Kılıç ve Yıldız Kültür'ün rol aldığı "Hadi Be Oğlum" izleyici ile buluşacak.

Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünü üstlendiği dram türündeki film, hayatını oğluna adayan bir babanın hikayesini odağına alıyor.

Tatlıtuğ'un canlandırdığı Ali karakterinin, oğlu Efe'yle olan çarpıcı hikayesinde, usta oyuncu Yücel Erten genç adamın babası rolünde izleyicinin karşısına çıkarken; Feridun Düzağaç da hem şarkılarıyla hem de performansıyla filme renk katıyor.



"Sofra Sırları"

Ümit Ünal'ın yazıp yönettiği "Sofra Sırları", dışarıdan bakıldığında hayatını sadece evine ve kocasına adamış bir kadın olarak görünen; ancak aynı zamanda seri katil olan bir kadının hikayesini mizahi yönden ele alıyor.

Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı filmde; başarılı oyuncuya Fatih Al, Alican Yücesoy, Elit Andaç Çam, Fırat Altunmeşe, Ferit Aktuğ ve Emrah Kolukısa eşlik ediyor.



"Antep Fıstığı"

Oğuz Yalçın'ın yönettiği "Antep Fıstığı", Almanya'da doğup büyümüş, babası Gaziantepli olan genç bir kızın, dedesinin kendisine miras bırakması sonucu Gaziantep'e gelmesiyle gelişen komik olaylar etrafında dönüyor.

Orhan Uslu'nun senaryosunu kaleme aldığı filmde; Ivana Sert, Orhan Uslu, Tuncay Günhan, Sefa Zengin ve Vural Buldu rol alıyor.



"Kapıdaki Sır"

Mehmet Ali Zaim'in yönettiği; Şiar Zaim, Natali Kayova ve Melek Orhanoğlu'nun oynadığı haftanın yerli korku filmi "Kapıdaki Sır", gizli güçler tarafından yıllarca tutsak edilen bir kadının hikayesini anlatıyor.



"Black Panther"

"Captain America: Civil War" ile Marvel Sinema Evreni'ne giriş yapan "Black Panther" filmi, Wakanda Kralı babasının ölümünden sonra tahta geçmek ve kral olarak gerçek yerini almak üzere Afrika'daki yuvasına dönen Kara Panter'in hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

Joe Robert Cole ve Ryan Coogler'in yazdığı hikayeye göre; ihanet ve tehlikeyle karşı karşıya kalan genç kral, düşmanlarını yenmek ve halkının güvenliğini sağlamak için müttefiklerini bir araya getirip, Kara Panther'in bütün gücünü açığa çıkarmalıdır.

Ryan Coogler'in yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerinde; Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Andy Serkis, Daniel Kaluuya, Angela Bassett, Martin Freeman, Letitia Wrightve Forest Whitaker gibi isimler yer alıyor.



"Suyun Sesi"

Guillermo Del Toro'nun Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan ödülünü kazanan filmi "Suyun Sesi", Soğuk Savaş'ın iyice kızıştığı 1963 yılında; bir kadının çalıştığı bir devlet laboratuvarında insansı bir su yaratığının üzerinde gerçekleştirilen deneylere şahit olmasıyla yaşananları konu ediniyor.

Yönetmen Guillermo Del Toro'nun senaryosunu Vanessa Taylor ile birlikte yazdığı filmin oyuncu kadrosunda Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Doug Jones, Michael Stuhlbarg ve Octavia Spencer yer alıyor.



"Ben, Tonya"

Margot Robbie, Allison Janney, Sebastian Stan, Bobby Cannavale, Mckenna Grace ve Julianne Nicholson'un rol aldığı "Ben, Tonya" adlı filmin yönetmenliğini Craig Gillespie üstlendi.

İlk olarak Toronto Film Festivali'nde gösterilen film; Olimpiyat ödüllü Amerikalı buz patenci Tonya Harding ve eski eşi Jeff Gillooly'la gerçekleştirilen bir röportaj üzerinden kaleme alınarak Harding'in kariyeri ve 1994 yılındaki komplo skandalına odaklanıyor.



"Mutlu Canavar Ailesi"

Holger Tappe'nin yönettiği haftanın animasyon filmi "Mutlu Canavar Ailesi", bir eğlence parkına giden 4 kişilik Wishbone ailesinin başına gelenleri konu alıyor.

