Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Büşra Develi ve Alihan Türkdemir'in yer aldığı "Hadi Be Oğlum" filminin galası yapıldı.

Kanyon AVM'de gerçekleştirilen gala öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Tatlıtuğ, film çekimlerinin 9 hafta sürdüğünü söyledi.

Heyecanlı olduklarını dile getiren Tatlıtuğ, filmin, bir babanın evladı için verdiği kayıtsız, şartsız, sonsuz bir mücadeleyi konu edindiğini belirterek, "Olabildiğince samimi ve sıcak olmaya çalıştık. Umarım beğenirsiniz." dedi.

Kıvanç Tatlıtuğ, "Kelebeğin Rüyası" adlı filmden 5 yıl sonra yeniden bir sinema filminde rol almasına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Bundan sonra daha çok beyazperdede görünmek istiyorum, kendi yaptığım projeler içerisinde. Kelebeğin Rüyası'ndan sonra uzun bir ara versem de sinemaya, Hadi Be Oğlum içime sinen, sorumluluğu, hedefi, amacı, söylemi olan bir film. Bundan dolayı da gönül rahatlığıyla yapmak istedim."

Oyuncu Büşra Develi, "Seyircilerin tepkilerini çok merak ediyorum. Çok samimi ve sıcak bir film oldu bence. Hüzünlü olduğu kadar, neşeli bir film de oldu. Umut dolu bir film." ifadelerini kullandı.

Filmin başrolünde yer alan 8 yaşındaki oyuncu Alihan Türkdemir, "Film çok güzel oldu. İnsanların ne diyeceklerini merak ediyoruz. Çok emek verdik, herkes çok çalıştı ve herkesin eline sağlık." dedi.



Filmde rol alan Feridun Düzağaç da şu değerlendirmede bulundu:

"İçinde olmaktan çok onur duyduğum bir film. İyilik, güzellik ve sevgi filmi. Bence milenyum çağının en büyük sorunu iletişim. Bunu sonuna kadar işleyen çok zarif bir film. Ekip olarak, yapımcısından yönetmenine herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Ben de bir şeyler katmaya çalıştım."

Galaya filmin oyuncu ekibinin yanı sıra aralarında Burak Hakkı, Burcu Kara, Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal, Tolga Çevik, Burak Deniz, Sedef Avcı, Kıvanç Kasabalı, Amine Gülşe, Akasya Aslıtürkmen, Hakan Ural ve Mustafa Sarıgül'ün bulunduğu çok sayıda isim katıldı.



Film hakkında

Dram türündeki filmin yönetmen koltuğunda Bora Egemen oturuyor.

Çekimleri Antalya'nın ilçesi Kaş'ta gerçekleştirilen filmin senaryosunu, Fırat Doğu Parlak kaleme aldı. Filmin yapımcılığını ise Parlak'ın yanı sıra Koray Şahin üstendi.

Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Sezai Aydın, Cem Zeynel Kılıç, Yücel Erten ve Yıldır Kültür yer alıyor.

Vizyona 16 Şubat'ta girecek olan yapımın hikayesi özetle şöyle:

"Balıkçılık yapan Ali (Kıvanç Tatlıtuğ), oğlu Efe'yle (Alihan Türkdemir) birlikte yaşamaktadır. Ancak oğlu diğer çocuklar gibi değildir, hiçbir şeye ilgi göstermez gibi görünmekte, babasıyla hiçbir iletişim kurmamaktadır. Ali ne yaparsa yapsın oğlunun kabuğunu kıramamıştır ve bu durum, geçmişten gelen pişmanlıkları ve sevdiklerini kaybetmenin üzüntüsüyle birleşince genç adamın hayatını derinden etkilemiştir."