Hadi tarafından geçtiğimiz günlerde teknik aksaklık sebebiyle iptal edilen yarışmaya dair açıklama yapıldı. Açıklamada, 22 Ocak 2019 Salı günü 20.30 ve 21.00 yarışmalarına katılan herkese joker tanımlandığı belirtildi. Hadi yarışmasına ait sosyal medya hesabından bugünün ipucu sorusu paylaşıldı. Paylaşımda, "Bugün 12.30’da başlayacak hadi’yi dört gözle bekleyenler burada mı? O halde ipucumuz geliyor... Pembe Panter serisinin birçok filminde de Peter Sellers tarafından canlandırılan müfettişin ismi nedir? Bu arada Pembe Panter denince, sizin de kulaklarınızda o meşhur melodi dönüyor değil mi?" denildi. Öte yandan işte bugünün 24 Ocak 2019 Çarşamba Hadi ipucu sorusu ve joker kodu

Hadi yarışması, geçtiğimiz günlerde teknik arıza sebebiyle iptal edilmişti.



Yarışma ait sosyal medya hesabı üzerinden iptal edilen yarışma sonrası joker kodlarıyla ilgili açıklama yapıldı.



Yapılan açıklamada, "Sevgili hadiciler, 22 Ocak Salı günü 20.30 ve 21.00 yarışmalarımıza katılan herkese jokerleri tanımlanmıştır" denildi.



24 OCAK 2019 PERŞEMBE HADİ 12.30 VE 20.30 JOKER KODU VE İPUCU SORUSU



Hadi yarışmasına ait sosyal medya hesabından bugünün ipucu sorusu paylaşıldı.



Paylaşımda, "Bugün 12.30’da başlayacak hadi’yi dört gözle bekleyenler burada mı? O halde ipucumuz geliyor... Pembe Panter serisinin birçok filminde de Peter Sellers tarafından canlandırılan müfettişin ismi nedir? Bu arada Pembe Panter denince, sizin de kulaklarınızda o meşhur melodi dönüyor değil mi?" denildi.







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