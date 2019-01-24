Hadi tarafından geçtiğimiz günlerde teknik aksaklık sebebiyle iptal edilen yarışmaya dair açıklama yapıldı. Açıklamada, 22 Ocak 2019 Salı günü 20.30 ve 21.00 yarışmalarına katılan herkese joker tanımlandığı belirtildi. Hadi yarışmasına ait sosyal medya hesabından bugünün ipucu sorusu paylaşıldı. Paylaşımda, "Hadi 20.30 yarışması ipucu sorusuna dair şunlar paylaşıldı. "Hadi bu akşam 20:30’da! Ödül fizy katkılarıyla 50.000TL! Bu akşamın ipucu da fizy'den geliyor ???? İpucu için hemen fizy’e git, ''#10yıllıkdeğişim'' listesindeki 9. şarkıyı seslendiren sanatçıyı not etmeyi sakın unutma Yarışmaya herkesten bir adım önde başla" denildi. Öte yandan işte bugünün 24 Ocak 2019 Çarşamba Hadi ipucu sorusu ve joker kodu

Hadi yarışması, geçtiğimiz günlerde teknik arıza sebebiyle iptal edilmişti.



Yarışma ait sosyal medya hesabı üzerinden iptal edilen yarışma sonrası joker kodlarıyla ilgili açıklama yapıldı.



Yapılan açıklamada, "Sevgili hadiciler, 22 Ocak Salı günü 20.30 ve 21.00 yarışmalarımıza katılan herkese jokerleri tanımlanmıştır" denildi.



24 OCAK 2019 PERŞEMBE HADİ 12.30 VE 20.30 JOKER KODU VE İPUCU SORUSU



Hadi yarışmasına ait sosyal medya hesabından bugünün ipucu sorusu paylaşıldı.



Paylaşımda, "Bugün 12.30’da başlayacak hadi’yi dört gözle bekleyenler burada mı? O halde ipucumuz geliyor... Pembe Panter serisinin birçok filminde de Peter Sellers tarafından canlandırılan müfettişin ismi nedir? Bu arada Pembe Panter denince, sizin de kulaklarınızda o meşhur melodi dönüyor değil mi?" denildi.



HADİ JOKER KODU PAYLAŞILDI



Yarışmaya ait sosyal medya hesabından, "hadi bu akşam fizy Müzik Gecesi ile 20:30’da! Ödül fizy katkılarıyla 50.000TL 30.000 joker fizy uygulamasında seni bekliyor Hemen fizy uygulamasına git jokerini kap, yarışmaya herkesten bir adım önde başla" paylaşımı yapıldı.



HADİ 20.30 İPUCU SORUSU



Hadi 20.30 yarışması ipucu sorusuna dair şunlar paylaşıldı



"Hadi bu akşam 20:30’da! Ödül fizy katkılarıyla 50.000TL! Bu akşamın ipucu da fizy'den geliyor ???? İpucu için hemen fizy’e git, ''#10yıllıkdeğişim'' listesindeki 9. şarkıyı seslendiren sanatçıyı not etmeyi sakın unutma ???????? Yarışmaya herkesten bir adım önde başla"







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