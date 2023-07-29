Hafta sonu klima karşısında yayılacağınız en güzel zaman! İşte ımdb puanı yüksek en iyi 12 bilim kurgu filmi

Sıcak havalarda evde kalanlara, klima altında mısırını, kolasını alıp bilim kurgu filmi izlemek isteyenler için sizi zamanın ötesine taşıyacak birbirinden kaliteli bilim kurgu filmi listesini hazırladık. İşte 2023 yılının en kaliteli bilim kurgu filmler..

YAPAY ZEKA (IMDb: 8.2)

Artificial Intelligence (A.I.) (Yapay Zekâ) filminin yönetmeni Steven Spielberg'tir. 2001 yapımı film büyük beğeni toplamıştır. Bu yapım, yönetmeni Steven Spielberg'le olduğu kadar başrol oyuncusu Haley Joel (Osment) ile de dikkat çekiyor. Yapay Zekâ filmi, benzersiz bir şekilde sevme yeteneği ile programlanmış çocuksu bir android olan David'in (Osment) öyküsünü anlatırken, günümüze de ışık tutuyor.

ÖLÜM TAKİBİ 2049: BIÇAK SIRTI (IMDb: 8.1)

Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı (İngilizce: Blade Runner 2049), filminin yönetmenliğini Denis Villeneuve üstlenmiştir. Senaristliğini ise Hampton Fancher ile Michael Green tarafından yapılmış, bilimkurgu filmi.

2049'da, replikantlara olarak kabul edilen ve biyomühendislik işlemleri sonucu köleleştirilmiş insan grupları olarak bilinmektedir. Bir Nexus-9, Los Angeles Polis Departmanında (LAPD) bir "bıçak koşucusu", sahte kopyaları avlayan ve "emekli kılan" (öldüren) bir subay olarak çalışmaktadır. Film izleyiciği bu noktada ekrana kilitlemektedir.

VOL-i (IMDb: 8.4)

Vol.i, filmi dünya çapında ses getiren romantik bilimkurgu filmlerinden biridir. Yapımı Pixar Animation Studios tarafından üstlenilmiştir. Filmin yönetmenliğini Andrew Stanton yapmıştır.

Uzak bir gelecekte, çöp toplayan küçük bir robot, yanlışlıkla insanlığın kaderini belirleyecek bir uzay yolculuğuna çıkar.

METROPOLİS (IMDb: 8.3)

Metropolis , yönetmenliğini ünlü yönetmen Fritz Lang yapmıştır. 1927 yapımı Alman dışavurumcu bilim kurgu sessiz filmidir .

İşçi sınıfı ve şehir planlamacıları arasında keskin bir şekilde bölünmüş fütürist bir şehirde, şehrin dehasının oğlu, aralarındaki farklılıkları ortadan kaldıracak bir kurtarıcının geleceğini kehanet eden işçi sınıfından bir peygambere aşık olur. Film bilimkurgu kategorisini 1927 yıllarda dahi alt üst etmeyi başarmıştır.

ŞEY (IMDb: 8.2)

Yönetmenliğini John Carpenter , senaristliğini ise Bill Lancaster yaptığı film gişe rekorları kırmıştır. Başrolünü ise Kurt Russell'ın üstlenmiştir.1982 yapımı Amerikan bilimkurgu korku filmidir.

Antarktika'daki bir araştırma ekibi, kurbanlarının görünümüne bürünen şekil değiştiren uzaylılar tarafından avlanmaya çalışılır.

HEART SUNG (IMDb: 8.1)

Ağır pandemi bir pandemi sonucunda doğal bağışıklığı olanlar hayatta kalır ve yönetici olur. Hayatta kalanlar kendilerine Mezar Kazıcı ismini verir ve yaşama şansı olmayanları öldürürler. Kazıcılardan biri olan Bodhi (Alfredo herrera), bir gün hayatı tehlikede olan bir milyarderin oğlunu kurtarır. Film tüm hızıyla başlar.

M3GAN (IMDb: 8.4)

Ailesi ölen Cady’yi (Violet McGraw) teyzesi Gemma (Allison Williams) yanına alır. Gemma, bir teknoloji şirketinde robotlar üzerine mesai yapmaktadır. Küçük çocuklara arkadaşlık etmesi için tasarlanan deneysel robot M3gan, eğer başarılı olursa seri üretime alınacaktır. Yiğeni ile temas kurmayı başaran robot zaman içerisinde kızı korumak için çevredekilere zarar vermeye başlamaktadır.

BAŞLANGIÇ (IMDb: 8.8)

Rüya paylaşım teknolojisini kullanarak şirket sırlarını çalan bir hırsıza, bir CEO'nun zihnine bir fikir yerleştirmek gibi ters bir görev verilir. Ancak trajik geçmişi projeyi ve ekibini felakete sürükler. Beynin sınırlarını zorlayacak bir film

YILDIZLARARASI (IMDb: 8.7)

Dünya gelecekte yaşanmaz hale geldiğinde, bir çiftçi ve eski NASA pilotu Joseph Cooper, insanlar için yeni bir gezegen bulmak üzere bir araştırma ekibiyle birlikte bir uzay aracına pilotluk yapmakla görevlendirilir. Film eşsiz bir mücadele hikayesini anlatmaktadır

MARSLI (IMDb: 8.0)

Bir astronot, ekibi onun öldüğünü varsaydıktan sonra Mars'ta mahsur kalır ve yaşadığını ve potansiyel bir kurtarmaya kadar hayatta kalabileceğini Dünya'ya işaret etmenin bir yolunu bulmak için yaratıcılığına güvenmelidir.

65 (IMDb: 6.4)

65, Scott Beck ve Bryan Woods tarafından yazıp yönetilen, film bilimkurgu kategorisine farklı bir boyut getirmeyi başarıyor. Mekik aracı ile uzaya giderken farklı çözümleyemediği bir bölgede kaza yapan astronotumuz Mills (Adam Driver), kazanın şokunu atlattıktan sonra keşfe çıkar ve bölgede farklı varlıkları keşfeder.

REBEL MOON

Galaksinin köşe bölgesinde bulunan bir koloni, Balisarius adlı zalim bir kabile tarafından tehdit edilmeye başlanır. Çaresiz duruma düşen kolondakiler, kmşu koloni ve gezegenlerden savaşçılar bulması ve düşmanlara karşı koyması için Kora’yı (Sofia Boutella) görevlendirir. Çocukluğunda derin bir travma yaşamış olan Kora, bu tehlikeli görevde sadece görevini gerçekleştirmeyecek aynı zaman da kendi iç tavmaları ile de yüzleşecektir.

Bir Netflix yapımı olan proje büyük beğeni toplamaya devam etmektedir.