Haftanın sinema filmleri: Bu hafta vizyonda neler var?

Fidan

Ayçıl Yeltan'ın yazıp yönettiği Fidan, 13 yaşındaki bir kızın büyük şehre gitme kararı ve yaşadığı içsel çatışmalarla ilgili derin bir dram sunuyor. Alican Yücesoy, Ayça Bingöl ve Göksel Kortay gibi önemli isimlerin yer aldığı bu film, izleyiciyi duygusal bir yolculuğa çıkaracak.