Haftanın sinema filmleri: Bu hafta vizyonda neler var?
Hafta sonu öncesi sinema planları yapmaya başlayanlar için bu hafta vizyona giren birbirinden farklı filmler! Aksiyon, komedi, dram ve korku filmleriyle dolu bu hafta, sinemaseverleri bekliyor. İşte bu hafta vizyona girecek 6 film:
ŞamPİYONlar
Mustafa Kotan'ın yönetmenliğini üstlendiği "ŞamPİYONlar", komedi severleri güldürmeye aday. Murat Yıldırım, Erdal Özyağcılar ve Büşra Pekin'in başrollerinde yer aldığı film, yaz tatilinde ailesiyle dedesinin yanına giden Efe'nin satrançla tanışmasını konu alıyor.
Kardeş Takımı 2
Komedi ve aksiyonun buluştuğu Kardeş Takımı 2, bu hafta sinemalarda. Bedran Güzel'in yönettiği bu devam filminde, anne ve babalarının zorlu eğitimlerini başarıyla tamamlayan dört kardeşin yeni maceralarına tanık olacağız. Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram gibi isimlerin yer aldığı film, eğlenceli anlarla izleyicisini bekliyor.
Fidan
Ayçıl Yeltan'ın yazıp yönettiği Fidan, 13 yaşındaki bir kızın büyük şehre gitme kararı ve yaşadığı içsel çatışmalarla ilgili derin bir dram sunuyor. Alican Yücesoy, Ayça Bingöl ve Göksel Kortay gibi önemli isimlerin yer aldığı bu film, izleyiciyi duygusal bir yolculuğa çıkaracak.
Karantina
Beyza Alkoç'un eserinden uyarlanan Karantina, bir cinayet soruşturması sırasında birbirlerine yakınlaşan iki gencin hikayesini anlatıyor. Ahmet Topuz'un yönettiği film, gerilim ve dram severler için ideal bir seçenek.
Kutsal İncirin Tohumu
Almanya, Fransa ve İran ortak yapımı olan Kutsal İncirin Tohumu, Tahran'daki siyasi huzursuzluğun ortasında bir hakimin yaşadığı paranoyayı konu alıyor. Mohammad Rasoulof'un yönettiği bu film, derin anlamlar taşıyan bir hikaye sunuyor.
Cinn-i Zifir
Yerli korku filmi Cinn-i Zifir, bir fotoğraf makinesine hapsolan iblisin buradan kurtulmasıyla yaşanan korku dolu olayları anlatıyor. Özlem Yiğit'in yönettiği film, korku severler için kaçırılmaması gereken bir yapım.