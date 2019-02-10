Sanatçı Hakan Yeşilyurt, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Eftelya, Sen Aşksın, Çökertme, Bize Kalan gibi albümlerin sahibi sanatçı Hakan Yeşilyurt, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.



Yeşilyurt, Adalılar grubunun kuruluşunda da yer almıştı.



HAKAN YEŞİLYURT KİMDİR?

1973 doğumlu sanatçı Hakan Yeşilyurt Ankara'da dünyaya geldi. Adalılar isimli müzik grubu ile müzik kariyerine adım attı.



Eftelya isimli solo albümü yayınlanan Hakan Yeşilyurt ardından Ateş Hırsızı ve Çökertme albümlerini müzik piyasasına sürdü.



En son 2007 senesinde Sen Aşıksın albümünü çıkardı.