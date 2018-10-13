Halikarnas Balıkçısı adıyla bilinen Cevat Şakir Kabaağaçlı, ölümünün 45'nci yılında İzmir'de anıldı. Türk edebiyatının yapı taşları arasında yer alan Halikarnas Balıkçısı için, 15 yılını geçirdiği apartmanın olduğu 232 Sokak'ta tören düzenlendi.

"Halikarnas Balıkçısı" adıyla bilinen Türk edebiyatının yapı taşlarından, roman, öykü, deneme yazarı, gazeteci, tarihçi ve rehber Cevat Şakir Kabaağaçlı ölümünün 45. yılında düzenlenen törenle anıldı. Tören, Kabaağaçlı’nın Bodrum’dan sonra ömrünün 15 yılını geçirdiği Konak’ın Hatay Semti’ndeki Merhaba Apartmanı’nın bulunduğu 232 Sokak’ta yapıldı.



Sokakta yapılan söyleşide İzmir’i Sevenler Platformu Başkanı Sancar Maruflu, İzmir Rehberler Odası Başkanı Nebil Altınel, Arkeolog Prof. Dr. Recep Meriç ve Vecdi Gönül Lisesi Edebiyat Öğretmeni Türkan Beycan Halikarnas Balıkçısı ile olan anılarını paylaştı.



Halikarnas Balıkçısı’nın kızı İsmet Kabaağaçlı Noonan da babasını anlattı.



Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın kendi çizdiği resimlerinden oluşan sergisi açıldı ve ardından Bodrum Türküleri ve Deniz Şarkıları’ adlı küçük bir konser verildi.



ulusal.com.tr





