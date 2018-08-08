Öğrenme süreçlerini desteklemek için uygun ortam ve materyal sağlayan halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı 2013-2017 döneminde yüzde 114,5 yükseldi.

Türkiye'de 2013-2017 dönemini kapsayan 5 yılda, öğrenme süreçlerini desteklemek için uygun ortam ve materyal sağlayan halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı yüzde 114,5 artarak 2 milyon 201 bin 39'a yükseldi.



AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, halk kütüphanelerine ilgi her geçen gün artıyor.



Araştırma yapmayı, ders çalışmayı kolaylaştıran ve kitap okuma bilincinin her kesimde yaygınlaşmasına katkı sağlayan halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı 2013'te 1 milyon 25 bin 846 iken, geçen yıl itibarıyla 2 milyon 201 bin 39'a ulaştı. Bu 5 yıllık dönemde halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısında yüzde 114,5 artış kaydedildi.



Öğrenme süreçlerini desteklemek için uygun ortam ve materyal sağlayan halk kütüphanelerinden yararlanan kişi sayısı da bu dönemde yüzde 24,01 artarak 25 milyon 91 bin 232'ye ulaştı.



2013-2017 döneminde halk kütüphanelerindeki kitap sayısında da artış görüldü. 2013'te 16 milyon 99 bin 993 olan kitap sayısı geçen yıl itibarıyla yüzde 24,18'lik artışla 19 milyon 993 bin 613'e yükseldi.



Milli Kütüphaneye kayıt yaptıran üyelerin oranı da 5 yılda yüzde 7,03 artış gösterdi ve 26 bin 478'e yükseldi. Üniversite kütüphanelerine kayıt yaptıranların sayısı yüzde 31,7 arttı. Bu kütüphanelere kayıtlı üye sayısı 2013'te 2 milyon 896 bin 211 iken geçen yıl 3 milyon 814 bin 500 oldu.



Son 5 yılda halk kütüphanesi sayısında da yüzde 2,5'lik artış görüldü. Bin 146'ya ulaşan halk kütüphanesi sayısında Ankara 43 kütüphaneyle ilk sırada yer alırken, bu ili 38 ile İzmir ve Nevşehir, 36 ile İstanbul, 35 kütüphaneyle de Konya izledi.



Üye sayısı bakımından Diyarbakır ilk sırada



Konya'daki halk kütüphaneleri, geçen yıl 2 milyon 459 bin 197 kullanıcı sayısına ulaştı. Bu alanda liderliği kimseye bırakmayan Konya'yı 1 milyon 187 bin 457 ile İstanbul, 946 bin 254 ile Manisa, 832 bin 40 ile Diyarbakır ve 831 bin 952 ile Kayseri takip etti.



Geçen yıl 92 bin 349 ile söz konusu kütüphanelere kayıtlı üye sayısında ilk sırada Diyarbakır yer aldı. İzmir, 91 bin 118 ile ikinci, İstanbul 88 bin 178 ile üçüncü, Ankara 85 bin 313 ile dördüncü, Konya 78 bin 360 kayıtlı üye sayısıyla beşinci sırada yer aldı.



Halk kütüphanelerinde 2017'de 19 milyon 993 bin 613 kitap olduğu görüldü. Ankara 1 milyon 576 bin 875 kitap sayısıyla birinci sırada yer aldı. Bu alanda Ankara'yı, İstanbul, Konya, Isparta, Nevşehir ve Sivas takip etti.