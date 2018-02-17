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Hamit Çine, hayatını kaybetti

Teke Yöresi türkülerinin babası Hamit Çine, hayata gözlerini yumdu. TRT Sanatçısı Çine, 92 yaşındaydı. Çine, Burdur aile mezarlığına defnedildi.

Hamit Çine, hayatını kaybetti

Teke Yöresine dair ne varsa bağlaması ile ezgilere nakşetti. Kimi zaman yanık türküler ile yürekleri dağladı, kimi zaman da dokuz sekizlikler ile seke seke oynattı.

Türk Halk Müziği’nin çınarı, büyük usta Hamit Çine, yaşama gözlerini yumdu.

Burdur türkülerinin müzik literatürüne kazandırılmasını sağlayan Çine, İzmir’de yaşıyordu ve bir süredir tedavi görüyordu.

Zeybeklerin, boğaz havalarının, türkülerin derleyici ve yorumcusu Çine, 1926’da Burdur’da doğdu. Üç Telli üzerine araştırmalar yaptı. "Üç Telli Bağlama Metodu"nu hazırladı.

92 yıllık yaşamının ardında hafızalara kazınan sayısız eser bıraktı. Onu, Avşar Zeybeği, Serenler Zeybeği ama en çok da yöre insanın sıcak hareketlerini yansıttığı Yayla Yolları, nam-ı diğer "Hadi gari sende gel" ile hatırlayacağız…

Türkü üstadı Çine, Burdur Ulu Cami’de kılınan cenaze namazın ardından, aile mezarlığına defnedildi.



ulusal.com.tr

Etiketler; #Hamit Çine
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