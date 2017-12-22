Harran'da 9 asırlık hamam bulundu.
Asurlular ve Emevilere başkentlik yapan Harran Ören Yeri'ndeki kazılarda İçkale Saray'ının ikinci katında 3 kubbeli hamamı gün yüzüne çıkarıldı.
Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal, kazı çalışmalarında titizlikle çalışıldığını belirtti.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, tarihi zenginliklerin korunması için çağrıda bulundu.
ulusal.com.tr
Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olan 'Harran Ören Yeri'nde yapılan kazılarda, 900 yılık hamam gün yüzüne çıkarıldı. Tarihi hamam önümüzdeki yıl ziyaretçilere açılacak.
Harran'da 9 asırlık hamam bulundu.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.