Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olan 'Harran Ören Yeri'nde yapılan kazılarda, 900 yılık hamam gün yüzüne çıkarıldı. Tarihi hamam önümüzdeki yıl ziyaretçilere açılacak.

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Harran'da 9 asırlık hamam bulundu.



Asurlular ve Emevilere başkentlik yapan Harran Ören Yeri'ndeki kazılarda İçkale Saray'ının ikinci katında 3 kubbeli hamamı gün yüzüne çıkarıldı.



Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal, kazı çalışmalarında titizlikle çalışıldığını belirtti.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, tarihi zenginliklerin korunması için çağrıda bulundu.





ulusal.com.tr