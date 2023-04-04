Harry Potter serisi dizi oluyor
Dünyaca ünlü film serisi Harry Potter bu kez dizi olarak izleyiciyle buluşacak. Bloomberg'in haberine göre seri 7 sezondan oluşacak ve her sezon 1 kitabı kapsayacak.
İngiliz yazar J.K Rowlin'in 7 kitaptan oluşan Harry Potter serisinin ilk kitabı 1997'de yayımlanmıştı. İlk film olan Harry Potter ve Felsefe Taşı ise 2001 yılında hayatımıza girmişti. Serinin son kitabı Ölüm Yadigarları 2007'de yayımlanmış, kitaptan uyarlanan 2 film ise 2010 ve 2011'de vizyona girmişti. 10 yıl boyunca sinema dünyasının en çok izlenen filmleri arasında yer alan Harry Potter serisi böylece hayranlarına veda etmişti.
Son günlerde edinilen bilgilere göre Harry Potter bir kez daha görsel dünyaya uyarlanacak. Yapım bu kez film olarak değil, dizi olarak çıkacak karşımıza.
Warner Bros. Discovery'nin kitaplara dayanan yeni bir yapım için anlaşma imzalamak üzere olduğu bilgisi serinin hayranları arasında heyecana yol açtı. Harry Potter dizisinin ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağı ise merak konusu oldu.
İlk bilgilere göre çevrimiçi bir platformda yayımlanması beklenen dizi 7 sezondan oluşacak ve her sezonu kitabı referans alacak.
J.K. ROWLİNG DE DİZİNİN KADROSUNDA YER ALACAK
Kaynakların aktardığı bilgilere göre serinin yazarı Rowling de dizinin ekibinde yer alacak ve senaryonun kitaplara sadık olması konusunda görev alacak.