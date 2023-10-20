Harry Potter Sevenleri Bu Fotoğraflara Bayılacak! İşte Harry Potter Setinden Sızan İlk Fotoğraf!

23 yıl önce hayatımıza giren, sırlarla dolu yaşama sahip olan küçük bir çocukla tanıştık. Zekası, aklı ve büyüleyici cesaretiyle kendisini herkese sevdiren küçük bir çocuk. Kimden mi bahsediyorum? Tabii ki Harry Potter'dan. Hafızalarımızda yara izli çocuk olarak kalan Potter, büyüleyici ve sırlarla dolu hayatını izleyiciye açmıştı.

Harry Potter, arkadaşları Ron ve Hermione ile beraber yalnızca arkadaş olmayı değil aynı zamanda birlikte mücadele etmenin başarıyı getireceğini bizlere öğretmişti.

Harry Potter Setinden Sızan İlk Fotoğraf

Küçük büyük demeden, sırlarla dolu hayatına izleyici çeken Harry Potter'ı hemen hemen bir kere izlemiş ya da bir yerde denk gelmişsiniz. Peki daha önce Harry Potter setinden sızan ilk fotoğraf karesini görmüş müydünüz? İşte Harry Potter hayranlarının hoşuna gidecek o fotoğraf...

Fotoğraf karesinde Albus Dumbledore ve Minerva McGonagall yer alıyor. Dumbledore, film serisinde izleyicisi şaşırtan en büyük karakterlerden birisidir. Harry Potter'ı yaşatmasının sebebi aslında yine Potter'ın sonu içindir.

Harry Potter Neyi Anlatıyor?

Ana hikâye Harry'nin karanlık bir büyücü olan Lord Voldemort'un ölümsüz olmayı, Sihir Bakanlığı olarak bilinen büyücü yönetim kurulunu devirmeyi ve tüm büyücüleri ve Muggle'ları (büyülü olmayan insanlar) boyun eğdirmeye çalışması ve buna karşı bir hayat mücadelesi vermesidir.

Harry Potter Kaç Bölümden Oluşuyor?

1- Harry Potter ve Felsefe Taşı

2- Harry Potter ve Sırlar Odası

3- Harry Potter ve Azkaban Tutsağı

4- Harry Potter ve Ateş Kadehi

5- Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı

6- Harry Potter ve Melez Prens

7- Harry Potter ve Ölüm Yadigarları 1-2