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Hasankeyf kalesi orta kapısı taşınıyor

Batman'daki Hasankeyf Kalesinin Orta Kapısı yeni yerine taşınıyor. 400 ton ağırlığındaki kapı 3 bölüm halinde taşınacak.

Hasankeyf kalesi orta kapısı taşınıyor

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 400 ton ağırlığındaki Hasankeyf Kalesi Orta Kapısı yeni yerine taşınıyor. 

Taşıma işlemi Ilısu Barajı HES Projesi Kültürel Varlıkları Koruma Kurtarma Çalışmaları kapsamında yapılıyor.

Üç bölüm halinde götürülen kapının 130 tonluk taban bölümü yeni yerine indirildi.

Devlet Su İşleri 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı, Ilısu Barajı HES Projesi Kültürel Varlıkları Koruma Kurtarma Çalışmaları kapsamında yapılanları anlattı.

Proje kapsamında daha önce baraj gölü alanından çıkarılan 540 yıllık Zeynel Bey Türbesi, bin 500 ton ağırlığındaki Artuklu Hamamı ve 850 ton ağırlığındaki İmam Abdullah Zaviyesi yeni yerine nakledildi. 

ulusal.com.tr


Kaynak: AA
Etiketler; #Hasankeyf #kale kapısı
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