Hatay'da Roma dönemi mezarları gün yüzüne çıkarılıyor. Altınözü'nde yürütülen kazılarda bulunan binlerce yıl öncesine ait kaya mezarları turizme kazandırılacak.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir kısmı toprak altında bulunan Roma dönemine ait nekropolde başlatılan kazı çalışmaları tarihe ışık tutulacak.



Binlerce yıllık geçmişe sahip ve çok sayıda medeniyeti barındıran nekropoldeki çalışmalarla kaya mezarları gün yüzüne çıkarılacak.



"Yunushan Gelinler Dağı Nekropolü Restorasyon ve Çevre Düzenlemesi Projesi" Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü başkanlığında yürütülüyor.



30 işçi ve bir arkeoloğun katılımıyla alanda kazı çalışmaları başlatıldı. Şu ana kadar tespit edilen ve bir kısmı toprak altında olan 19 kaya mezarında temizlik ve inceleme yapıldı.



Mustafa Kemal Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hatice Pamir, arkeolojik dokusunun tespitine yönelik araştırmalar yürüttüklerini söyledi.



Pamir, nekropol alanın günümüze kadar sağlam kalmasının önemli olduğunu, yapılacak kazılarla o döneme ait önemli bulgulara ulaşmayı beklediklerini aktardı.



Bölgede 19 kaya mezarını açığa çıkarmanın yanı sıra pişmiş topraktan yapılmış kandil, birkaç tane Geç Roma dönemine ait sikke ve cam yüzük taşı bulundu.



ulusal.com.tr