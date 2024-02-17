Hatay'da tarihi eser operasyonunda sikke ve objeler ele geçirildi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 217 sikke ile 93 obje ele geçirildi.

Hatay'da tarihi eser operasyonunda sikke ve objeler ele geçirildi

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde B.G'nin ev ve eklentilerinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen parçalar bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, 217 sikke ile 93 obje ele geçirildi.

Şüpheli B.G. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Batan gemiyi arama çalışmaları 705 personel ile sürüyorBatan gemiyi arama çalışmaları 705 personel ile sürüyorGündem
Emekliler dikkat: Bayram ikramiyesi belli oldu! Peki ne zaman yatacak? İşte detaylarEmekliler dikkat: Bayram ikramiyesi belli oldu! Peki ne zaman yatacak? İşte detaylarEkonomi
# hatay
Çok Okunanlar
Emekliler dikkat!
Emekliler dikkat!
İstanbul'da korkunç ölüm!
İstanbul'da korkunç ölüm!
İstanbul'da feci kaza!
İstanbul'da feci kaza!
Donald Trump'a 354,9 milyon dolar ceza!
Donald Trump'a 354,9 milyon dolar ceza!
Maden kazasıyla ilgili 6 zanlı tutuklandı
Maden kazasıyla ilgili 6 zanlı tutuklandı
Öne Çıkanlar Dolar zirveyi gördü! Yıl sonu TÜFE beklentisi ne kadar?│Akşam Raporu - Serpin Alparslan #canlı Dolar zirveyi gördü! Yıl sonu TÜFE beklentisi ne kadar?│Akşam Raporu - Serpin Alparslan #canlı Bu ilçeyi 150 yıldır aynı aile yönetiyor Bu ilçeyi 150 yıldır aynı aile yönetiyor