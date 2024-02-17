Hatay'da tarihi eser operasyonunda sikke ve objeler ele geçirildi
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 217 sikke ile 93 obje ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde B.G'nin ev ve eklentilerinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen parçalar bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada, 217 sikke ile 93 obje ele geçirildi.
Şüpheli B.G. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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